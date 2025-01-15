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台灣虎航董事長陳漢銘 期許2025年營收獲利再衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航陳漢銘表示，2025年人、機達到更好的配置，虎航營收獲利再衝高。黃淑惠攝
台灣虎航陳漢銘表示，2025年人、機達到更好的配置，虎航營收獲利再衝高。黃淑惠攝

台灣虎航（6757）陳漢銘表示，2025年增加兩架新機，隨著連續兩年，年終獎金跟調薪幅度都很好，留才達到效果，虎航可以加開新航線，增加新包機，人、機達到更好的配置，讓推升虎航營收獲利再衝高。

陳漢銘表示，即將揮別龍年，迎接蛇來運轉新氣象，15日再度加碼，春節獎金再加發一萬元，5月1日勞動節再加發3,000元。

虎航今年新機將達17架，沒有重大的資本支出，成本有效管控，不只員工可以領到高額的獎金外，給股東的股利也可以比較大方。

台灣虎航15日宣布將推出一系列全新產品與服務，包括導入AI智能推薦的全新官網功能、與台灣名店順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭推出全新機上餐等，提供旅客更豐富且智慧化的服務內容。

因應出國旅遊人次逐年增加，為了讓虎迷更容易規劃行程，特別把時下最夯的AI智能功能導入官網，即日起虎迷即可體驗到包括：領先同業率先推出的「低價航點地圖」，藉由自動化更新票價，可依個人預算、天數、出發時間等推薦符合需求的航班；「互動式航點地圖」在使用介面上更直觀且便捷；「首頁個人化管理」會員登入後，即可顯示最近出發之行程資訊；新增「月曆式時刻表」提供多樣化的查詢選擇。藉由結合AI推薦及直觀的介面設計，聰明為虎迷省下更多票價查詢時間，且更能掌握行程資訊。

另外，繼與台灣知名店家的台灣塩酥雞、小小樹食、洪瑞珍三明治合作後，也宣布將和順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐。順成蛋糕不但以經典蛋糕聞名，其各種滷味同樣是超人氣美食，此次與台灣虎航獨家合作推出的台味蒜滷，以獨門中藥滷汁入味，完美融入Q彈寬冬粉與多樣豐富食材，最後再提供獨特的鮮蒜醬料，讓旅客可依喜好增添風味層次，預計1月底於官網購票時即可選購，將於3月30日起於台灣虎航機內開始供應。林聰明沙鍋魚頭風味杯麵則是以沙鍋魚頭湯底靈魂底蘊「沙茶」為延伸，搭配獨家挑選油炸麵體，以及以日本技術還原的蔬菜包，將用嘉義霜鹽入味的聰明醬融入湯底，極富層次的獨特微辣口味，首發10萬碗就被搶購一空，現在在台灣虎航機內也可以享用到。

至於在2024年底為紀念台灣虎航10年有成，特地與萬國通路聯名發行的虎翼箱tigercarry+，兼具環保、時尚設計和實用功能，且搭乘台灣虎航時可享有額外2公斤行李額度，為領先全球的獨家賦能，甫一推出預購即造成市場搶購熱潮，採限量發售且即將售罄，預計從下周一起陸續發貨，尚未購入的虎迷敬請把握機會，讓最潮的虎翼箱陪伴您接下來的每一趟旅程。

而延續虎翼箱的設計風格，台灣虎航也針對機師、客艙組員之工作性質需求，量身規劃出2款配合工作需用的虎翼箱，讓員工可於值勤時使用更合適的工作箱。其中，機師版飛行箱係由萬國通路派員特別上機丈量實際尺寸，且經調查飛行員的使用習慣後，而推出創新L型開口袋設計，不僅能滿足機師的使用需求，活動隔板還可按個人使用習慣調整，並有保冷立體口袋及水壺袋的人性化貼心設計。

客艙組員版工作箱同樣採用前開式設計，使組員於工作中拿取所需物品更加方便，外觀正面的A320neo logo搭配背面印刷的A320neo飛機，代表著未來全以A320neo機隊服務的意涵。且全體員工亦可獲得一款限量的虎翼箱，箱體背面特別印製10週年的紀念logo，以感謝全體員工陪伴台灣虎航一齊經過這個重要的里程碑。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，除了持續評估開航新航點外，也積極拓展外籍旅客來台市場，去年並邀請日本人氣女星內田理央擔任日本品牌大使，透過其親切又清新的形象宣傳，大幅度提升日籍旅客的品牌好感度和搭乘人數，也決定邀請內田理央續任本年度的日本品牌大使一職。往後，也計劃把日本市場的宣傳經驗，作為推廣亞洲其他市場的參考，逐步朝亞洲最佳低成本航空的目標邁進。

台灣虎航董事長陳漢銘(左)表示，即將揮別龍年，迎接蛇來運轉新氣象，15日再度加碼，春節獎金再加發一萬元，5月1日勞動節再加發3,000元。黃淑惠攝
台灣虎航董事長陳漢銘(左)表示，即將揮別龍年，迎接蛇來運轉新氣象，15日再度加碼，春節獎金再加發一萬元，5月1日勞動節再加發3,000元。黃淑惠攝

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