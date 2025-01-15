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不只發12.8月年終 虎航董座宣布加發春節禮金1萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣虎航董事長陳漢銘(左)表示，即將揮別龍年，迎接蛇來運轉新氣象，15日再度加碼，春節獎金再加發一萬元，5月1日勞動節再加發3,000元。黃淑惠／攝
台灣虎航董事長陳漢銘(左)表示，即將揮別龍年，迎接蛇來運轉新氣象，15日再度加碼，春節獎金再加發一萬元，5月1日勞動節再加發3,000元。黃淑惠／攝

疫後航空業大爆發，台灣虎航（6757）昨日宣布每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄，台灣虎航董事長陳漢銘15日加碼宣布，今年將加發春節禮金每人1萬元，這是過去10年從來沒有的，另外，今年起，每年勞動節將加發3,000元勞動禮金，除了獲利與員工共享，今年配息將會是全部現金配發，期待以高殖利率提高持股誘因。

陳漢銘表示，昨天董事會對於台灣虎航員工全年努力表示認同，今年將加發春節禮金每人1萬元，這是過去10年從來沒有的，以鼓勵員工1年來的努力，公司跟工會有高度默契，希望提升勞工服務品質，公司將主動提高給職福會補助比例，每年勞動節加發3,000元勞動禮金。

陳漢銘指出，今年一定要帶著團隊再創高峰，將天花板拉高一層，兌現唯有台灣虎航超越台灣虎航諾言，特別要感謝台灣虎航企業工會跟公司達到公開透明良性溝通，為員工年終獎金、調薪等福利制度有很好的默契，提升服務品質，良好勞資關係能帶給投資人健康穩健投資環境，會跟工會恪守公司治理、永續發展目標，照顧廣大投資人，是三贏局面。

陳漢銘表示，今年無論是航機及人力都有增加，營收超越去年可以預見，今年在沒有重大支出下，預計盈餘分配能比較大方，希望完整回饋投資人，讓鼓勵政策盡量朝最大化。

陳漢銘也說，目前台灣虎航共有15架航機，繼去年底延租4架航機，今年6、7月預計完成2架租機交機；在人力一直有增加的情況下，今年獲利分配讓員工滿意，預計能達到留才效果，在人機都能活用的狀態下，預計能更完整布局並增加合作商機，過去日韓航線及包機都幾乎滿載，沒有虛耗人力或機組調度，今年在東北亞、東南亞都有考慮增加航點。

此外，對於今年的航點拓增，台灣虎航發言人許致遠表示，觀察到近年來消費者旅遊習慣的改變，疫後大家都傾向走更深度或是有別已忘的旅遊路線，接下來台灣虎航除了目前的日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，除了持續評估開航新航點外，也積極拓展外籍旅客來台市場。

台灣虎航 年終獎金

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