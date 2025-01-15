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Team Taiwan「微笑冠軍號」主題彩繪列車即日起航

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2025台灣燈會將於桃園盛大展開，交通部觀光署延續棒球12強冠軍熱潮，攜手台鐵公司打造彩繪列車「微笑冠軍號 - Have a Trip with Champion！」。觀光署長周永暉與台鐵董事長杜微15日共同宣布微笑冠軍號正式啟航，行駛期間則從1月15日開始至6月30日，主要行駛於基隆-嘉義區間。

周永暉表示，感謝台鐵公司與觀光署合作共同推出「微笑冠軍號」彩繪列車來響應2025台灣燈會，12強冠軍的熱情還在台灣民眾的心中，為了呼應台灣國球-棒球，今年燈會也特別以棒球場的概念進行規劃，2月12至23日歡迎來燈區欣賞許多與棒球相關的燈組。今（114）年嘗試運用先進AI科技，讓「微笑冠軍號」彩繪列車與燈會現場、主燈左側的「時空之塔」燈組連動，讓民眾從坐上列車的那一刻就開始參與台灣燈會。只要乘坐臺鐵彩繪列車，拿起手機掃瞄車廂上的QR Code，即可利用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣。抵達燈會現場後，還可投放到在燈會現場5公尺高的「時空之塔」燈組大螢幕上。彷彿遇上「平行時空的自己」，還有機會抽棒球抱枕等好禮。

知名設計師李明道介紹「微笑冠軍號 - Have a Trip with Champion！」的設計理念，包括來自12強賽台灣獲得冠軍的熱情情緒，車廂內外設計了滿滿的棒球及不同的表情，象徵國人對首次獲得國際一級成棒賽事冠軍的喜悅之情。微笑冠軍號的車廂外是四位選手繪製的笑臉，車內則是以觀光署13個管理處代表性動物貼紙妝點，掃描QR CODE還可以獲得相關生態遊程資訊。

記者會邀請了12強台灣選手，有中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇、黃子鵬、林立，及統一獅隊投手郭俊麟等出席記者會，四人繪製的表情都出現在微笑冠軍號上。黃子鵬因為綽號老虎，所以畫的表情上有個王字標記。陳冠宇也分享自己從小搭乘台鐵去南英商工練球的記憶，對他們而言棒球的記憶與台灣鐵路密不可分。他們也邀請國人來搭乘台鐵微笑冠軍號，也希望大家能更願意進場支持、觀看台灣棒球。

觀光署表示，2025台灣燈會將於下個月正式點燈，南部上來的旅客可搭臺鐵到中壢車站，先欣賞桃園市政府特別規劃—「光之長廊」賞燈動線，步行到機場捷運A22（老街溪）站，轉乘機捷前往A18、A19的兩大主題燈區參觀。

最後，觀光署提醒，2月21至25日，也請國人記得去台北大巨蛋，繼續為參加經典賽資格賽的中華隊加油。

台灣燈會 台鐵 觀光

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