好羨慕！年終不只12.8個月 台灣虎航加發春節禮金1萬元

疫後航空業營收屢創佳績，台灣虎航昨拍板每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄，今年調薪也維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3000元。台灣虎航董事長陳漢銘今加碼宣布，今年將加發春節禮金每人1萬元，這是過去10年從來沒有的，另外，今年起，每年勞動節將加發3000元勞動禮金。

陳漢銘表示，昨天董事會對於台灣虎航員工全年努力表示認同，今年將加發春節禮金每人1萬元，這是過去10年從來沒有的，以鼓勵員工1年來的努力。另外，公司跟工會有高度默契，希望提升勞工服務品質，今年公司將主動提高給職福會補助比例，每年勞動節加發3000元勞動禮金。

陳漢銘指出，今年一定要帶著團隊再創高峰，將天花板拉高一層，兌現唯有台灣虎航超越台灣虎航諾言，特別要感謝台灣虎航企業工會跟公司達到公開透明良性溝通，為員工年終獎金、調薪等福利制度有很好的默契，提升服務品質，良好勞資關係能帶給投資人健康穩健投資環境，會跟工會恪守公司治理、永續發展目標，照顧廣大投資人，是三贏局面。

陳漢銘表示，今年無論是航機及人力都有增加，營收超越去年可以預見，今年在沒有重大支出下，預計盈餘分配能比較大方，希望完整回饋投資人，讓鼓勵政策盡量朝最大化。

陳漢銘也說，目前台灣虎航共有15架航機，繼去年底延租4架航機，今年6、7月預計完成2架租機交機；在人力一直有增加的情況下，今年獲利分配讓員工滿意，預計能達到留才效果，在人機都能活用的狀態下，預計能更完整布局並增加合作商機。

他表示，過去日韓航線及包機都幾乎滿載，沒有虛耗人力或機組調度，今年在東北亞、東南亞都有考慮增加航點。