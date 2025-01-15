快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

好羨慕！年終不只12.8個月 台灣虎航加發春節禮金1萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航董事長陳漢銘（左）今加碼宣布，今年將加發春節禮金每人1萬元。記者周湘芸／攝影
台灣虎航董事長陳漢銘（左）今加碼宣布，今年將加發春節禮金每人1萬元。記者周湘芸／攝影

疫後航空業營收屢創佳績，台灣虎航昨拍板每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄，今年調薪也維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3000元。台灣虎航董事長陳漢銘今加碼宣布，今年將加發春節禮金每人1萬元，這是過去10年從來沒有的，另外，今年起，每年勞動節將加發3000元勞動禮金。

陳漢銘表示，昨天董事會對於台灣虎航員工全年努力表示認同，今年將加發春節禮金每人1萬元，這是過去10年從來沒有的，以鼓勵員工1年來的努力。另外，公司跟工會有高度默契，希望提升勞工服務品質，今年公司將主動提高給職福會補助比例，每年勞動節加發3000元勞動禮金。

陳漢銘指出，今年一定要帶著團隊再創高峰，將天花板拉高一層，兌現唯有台灣虎航超越台灣虎航諾言，特別要感謝台灣虎航企業工會跟公司達到公開透明良性溝通，為員工年終獎金、調薪等福利制度有很好的默契，提升服務品質，良好勞資關係能帶給投資人健康穩健投資環境，會跟工會恪守公司治理、永續發展目標，照顧廣大投資人，是三贏局面。

陳漢銘表示，今年無論是航機及人力都有增加，營收超越去年可以預見，今年在沒有重大支出下，預計盈餘分配能比較大方，希望完整回饋投資人，讓鼓勵政策盡量朝最大化。

陳漢銘也說，目前台灣虎航共有15架航機，繼去年底延租4架航機，今年6、7月預計完成2架租機交機；在人力一直有增加的情況下，今年獲利分配讓員工滿意，預計能達到留才效果，在人機都能活用的狀態下，預計能更完整布局並增加合作商機。

他表示，過去日韓航線及包機都幾乎滿載，沒有虛耗人力或機組調度，今年在東北亞、東南亞都有考慮增加航點。

人力 台灣虎航 投資人

延伸閱讀

支援春節疏運外離島軍民 空軍C-130運輸機待命

急難關懷春節不中斷 新北發2千份平安袋、供應平安餐

歲末尾牙餐宴多...嘉市去年取締酒駕664件 春節持續強化取締

春節將至 90條中長程客運路線加碼6折優惠

相關新聞

首例公辦「使用權社宅」要來了！花敬群曝72戶年底試辦

國家住都中心15日舉辦「信義兒福A2基地公辦都更案」簽約典禮，董事長花敬群透露，本案中B1-1基地預計將於今年底前完工，...

輝達來台設海外總部 新一波商辦熱潮要來？

瑞普萊坊統計指出，2024年商用不動產市場交易達2,764億元，年成長46%，創下近年新高，預料2025年在輝達（NVI...

全球銷量最好的IKEA藍色購物袋 設計靈感竟來自台灣工地？

IKEA藍色購物袋年賣數百萬個，大容量又防水耐重，堪稱是全球賣得最好的購物袋。但很少人知道，這個「世上最勤勞的袋子」設計靈感竟來自台灣。

好羨慕！年終不只12.8個月 台灣虎航加發春節禮金1萬元

疫後航空業營收屢創佳績，台灣虎航昨拍板每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄，今年調薪也...

和醫師律師當鄰居？ 宅女小紅分享買房經驗

近年來房價持續攀升，首購族購屋門檻水漲船高。知名內容創作者「宅女小紅」回憶十多年前以395萬元購入內湖小套房的經驗，並提...

農曆年前年後轉職旺季 製造業工程師徵才薪資上看68K

為讓有求職需求或年後想轉職的民眾年前卡位，勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將在年前辦理2場徵才活動，共提供1500個職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。