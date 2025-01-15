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輝達來台設海外總部 新一波商辦熱潮要來？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
瑞普萊坊舉行台灣商用不動產市場2024趨勢與2025展望說明會，右為董事長劉美華，左為總經理蘇銳強。圖／瑞普萊坊提供
瑞普萊坊舉行台灣商用不動產市場2024趨勢與2025展望說明會，右為董事長劉美華，左為總經理蘇銳強。圖／瑞普萊坊提供

瑞普萊坊統計指出，2024年商用不動產市場交易達2,764億元，年成長46%，創下近年新高，預料2025年在輝達（NVIDIA）來台設置企業總部效應帶動下，由AI及軟體業所推升的辦公室需求還會逐步增溫。

瑞普萊坊總經理蘇銳強指出，在2024年十大交易中，有4個是產業購買生產廠房，另外6個是開發商預計作為再開發的交易，住宅與廠辦，顯示2024年的市場最重要的買方就是產業及開發商。

他表示，2024商辦與廠辦交易中，有35%是買預售，這在過去是少見的，因為本土企業對於辦公室大多「得過且過」，只有營運辦公室面積大幅增加或不符合使用才會考慮換辦公室，且以買現貨為主。

而2024年有多達356億元預售交易，顯示出買方對現有市場上的物件不滿意，或是區位無法符合需求，因此可以等待預售市場上的物件，也顯示出本土企業資金充沛及對於換辦公室的需求極高。

因為需求高，當然也吸引遠雄（5522）、華固（2548）、國揚（2505）、興富發（2542）等辦公大樓開發商投入市場，例如遠雄在北士科的商舟交易金額超過68億元、南港（2101）與中和（1439）等都有推案；國揚集團在內科舊宗段的國揚洲際就有出現每坪76-80萬元的交易、中和也有雋揚元創的每坪55-60萬元價格，屢屢創下區域新高。

展望2025年，AI趨勢下的下一階段產業軟體業可能是接下來的發展重心，例如輝達就要在台灣設置總部大樓，台灣辦公室及廠辦需求持續看好。

另外壽險公司受惠於最低年化收益率從2.97%，下調至2.545%，應會加快壽險評估速度，但是由於前2年的利率較高，因此未來幾年的平均年化收益率應該會上調，在上述因素考量之下，壽險應該還是會尋找收益率較高的物件。

商辦 壽險公司 輝達

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