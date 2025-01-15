全台首例「使用權社宅」要來了！花敬群曝提供90戶試辦

國家住都中心15日舉辦「信義兒福A2基地公辦都更案」簽約典禮，董事長花敬群透露，本案中B1-1基地預計將於今年底前完工，成為台灣首例「使用權社宅」的示範點，提供約90戶的全新住宅供應模式，主打20年長租型的安定住宅方案。

「兒福A2」基地為信義兒福六塊基地連鎖式都更案的最後一案，規劃興建兩棟住宅大樓，以「樹合院」為主題，打造多元共融的居住環境，全案投資金額28.19億元，預計20232年完工。

花敬群致詞時提到本案將會提供使用權社宅，他會後受訪時再補充，「使用權社宅」不同於傳統的地上權模式，能減輕負擔壓力，同時保有穩定的居住環境，為高房價時代提供一種多元且創新的住宅選擇，目前，相關方案已報送內政部審議，未來計畫透過試辦進一步優化並推廣。

花敬群透露，使用權宅以20年長租周期為特色，不僅增加社會住宅的多樣性，更希望吸引民間企業，如壽險業與建商投入，推動類似商品的開發，將有助於提升住宅的可負擔性，滿足不同層級的居住需求，並讓民眾擺脫「非買即租」的傳統思維。

花敬群指出，基地中將會分回一棟住宅單位，其中3至14樓為國家住都中心所有，未來也可能作為使用權宅，今年底即將完工的B1-1基地，則是可以分回約90戶住宅，是首例「使用權社宅」的示範點，由政府主導規劃與開發，示範長租型住宅的可行性。

花敬群表示，期望年底試辦時能從中學習經驗，並在不完善的法制面上與內政部共同討論，逐步補足法規缺口，若此模式成熟，不僅適用於社會住宅，也能延伸至一般民間住宅，為市場帶來更多元化的供應選項，期望以此案例為起點，深化多元住宅供應模式，並推動住宅政策創新，為台灣住宅市場注入更多活力與可能性。