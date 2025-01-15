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和醫師律師當鄰居？ 宅女小紅分享買房經驗

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
知名內容創作者「宅女小紅」分享十多年前以395萬元購入內湖小套房的經驗，對比當前市況，凸顯年輕人買房困境日益嚴峻；圖中左起買房聽信義節目主持人信義房屋業務企劃部洪子琪、宅女小紅、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德。（圖:信義房屋提供）
知名內容創作者「宅女小紅」分享十多年前以395萬元購入內湖小套房的經驗，對比當前市況，凸顯年輕人買房困境日益嚴峻；圖中左起買房聽信義節目主持人信義房屋業務企劃部洪子琪、宅女小紅、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德。（圖:信義房屋提供）

近年來房價持續攀升，首購族購屋門檻水漲船高。知名內容創作者「宅女小紅」回憶十多年前以395萬元購入內湖小套房的經驗，並提點消費者，沒買房也要持續看房、「鄰居都是醫師律師」未必是客觀事實、考量入手後裝潢需求，記得評估惡鄰的可能性等。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現今年輕人在台北購屋普遍需要家庭支援，房市M型化趨勢明顯。

宅女小紅表示，她30歲出頭時以50萬元頭期款購入內湖小套房，主因捷運便利且符合預算。「十多年前買房確實比現在容易許多，」她指出，當初購屋決定源自童年租屋經驗，因原生家庭常年租屋搬遷，促使她將購屋視為人生重要目標。

婚後因空間需求改變，小套房不敷居住需求，宅女小紅選擇將房產出租作為投資，並持續觀察房市動態。「長期關注房市能幫助釐清自身需求，」她表示，儘管丈夫擔心房價可能下跌，但她認為房產仍是穩定的經濟保障。

曾敬德分析，內湖因鄰近科技園區和美國在台協會等重要機構，房市表現亮眼，雙北捷運周邊的小套房因地利之便，需求持續攀升，近年來該區域出現更多高價宅與小宅並存的M型化現象，反映市場結構性變化。

作為一位資深看房者，宅女小紅強調培養看房習慣的重要性。「從租屋時期開始，我就持續關注房市，即使當下沒有購買計畫。」她分享，長期觀察不僅能累積經驗，更能幫助釐清自身需求，「這樣當有能力購屋時，才不會手足無措。」

談到選屋經驗，宅女小紅特別提醒，除了房屋本身，社區氛圍和鄰居相處也是關鍵考量。「我曾遇過阻擾合法裝修的惡鄰居，讓我深刻體會到社區環境的重要性。」她建議，雖然仲介常以「住戶都是醫生律師」為賣點，但實際上好相處才是好鄰居，準買家仍需謹慎評估。

對於房仲帶看習慣，宅女小紅分享了自身經歷：「即使表明預算2,000萬，房仲可能帶看2,500萬的物件。」針對這點，業界人士解釋，此為考量議價空間的策略，較高價位的物件經協商後，有機會能達到買方的預期價格。

針對現今購屋市場，曾敬德與宅女小紅皆指出，相較十年前，現今年輕人在台北購屋面臨更高門檻，除非有家庭支援，否則不易負擔。他提到，租與買的抉擇往往取決於個人財務狀況及長期規劃，建議民眾審慎評估。

宅女小紅以過來人經驗建議，有意購屋應提早規劃，細心觀察市場動態，並考量個人財務能力。同時曾敬德提醒，面對房市M型化趨勢，購屋時更需謹慎評估區域發展潛力及自身需求。

宅女小紅與曾敬德在信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」中，輕鬆暢談買房經驗，並且討論小套房與共購宅的市場特性。若想瞭解更多內容，歡迎收聽「房屋聽信義」，節目結合40年豐富房地產交易經驗，提供好聽、好懂的房地產交易知識與故事、真實案例分享，提供新手買家賣家超專業的剖析。

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