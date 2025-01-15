散裝船運價2月有望走強 法人看好裕民、慧洋-KY 等受惠

國際散裝航運市場的海岬型船日租金行價格，在近期開低走高，而法人機構認為，短期內整體運價還是會在低檔徘徊，主要是因為亞洲地區將因中國農曆新年需求下降，但大西洋地區目前已陸續恢復大眾原物料的載運需求，預期運價將逐步築底向上。

分析師指出，預期散裝運價將在2月至第2季的時間重回成長，主要原因為中國政策將驅動產業需求回溫，整體鐵礦砂、煤炭載運需求估將呈中低個位數成長；預期新興市場原物料需求持續呈現高速成長，尤其是印度基礎建設需求持續呈現成長，將帶動印度煤炭載運需求的提升考量長期產業供給秩序健康，以及乾散貨需求在政策刺激下將有望提升，加上公司節能船舶占比高，有望持續享有高於市場行情的租金收入，搭配殖利率題材，看好裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等後市。