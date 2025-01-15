農曆年前年後轉職旺季 製造業工程師徵才薪資上看68K

為讓有求職需求或年後想轉職的民眾年前卡位，勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將在年前辦理2場徵才活動，共提供1500個職缺，其中，除台灣穗高科技徵才薪資上看68K外，近年因鋼鐵傳業缺工，來自高雄的燁聯鋼鐵也參與年前徵才活動，期盼尋覓人才。

永康就業中心指出，春節一直是國人最重視的傳統節日，具有感恩、團圓及新年寄託新希望的重要意義，為協助求職民眾找個工作好過年，17日及24日分別在善化多功能文康中心及永康就業中心辦理2場聯合徵才活動，早鳥參加民眾還有開運蛇年小紅包及面試加碼禮可拿，同時希望民眾尋得就業先機。

永康就業中心也說明，17日在善化多功能文康中心的徵才活動，設攤廠商包含聯亞科技、緯穎科技、前瞻能源科技、台灣穗高科技、燁聯鋼鐵、已久工業、四維清潔、三皇生物科技、瓜瓜園企業、巨蛋展覽、常益鋼鐵、宏遠興業、華崧包裝、永翔國際、官田老人養護中心，代收履歷有美廉社、桂盟企業、將頂科技、宣禹實業、曾文育樂、南科贊美酒店、輕鬆購、光鋐科技等共23家廠商，提供1000個職缺，其中台灣穗高科技的產品開發及航太專案工程師薪資上看68K，多項職缺月薪更超過40K。

此外，第2場活動24日在永康就業中心舉辦，設攤廠商包含台灣三菱化學、豐盟企業、統一企業、洋基工程等10家廠商提供近500個職缺徵才外，屆時也有視障按摩、多元市集年貨大街、創客手作體驗、二手衣物義賣、贈可愛造型汽球及早烏禮等豐富活動，讓求職朋友找工作之餘，感受歡樂年節氣氛。

永康就業中心表示，YS青年職涯發展中心24日當天也提供尋職青年免費職涯諮詢、面試模擬等服務，歡迎18至29歲青年多加利用，除上述2場徵才外，22日安定就服台也有辦理徵才活動，歡迎求職民眾把握年前年後轉職潮，找到好工作。