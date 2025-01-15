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台中房市轉向！3案單月賣121戶 創高價全是這種房

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
機捷特區房市示意圖。圖／業者提供
機捷特區房市示意圖。圖／業者提供

受央行政策影響，各地預售交易急降，不過實價登錄揭露顯示，北台中14期與機捷兩區仍維持穩定買氣，其中銷售前三名為惠宇、漢宇、遠雄三案，11月單月就賣出121戶。

和先前不同的是，三大建案新高價都是高樓層3-4房，顯示投資客退場後，符合自住需求的產品漸回主流。

根據大台中線上個案交易實價統整統計，11月台中各區銷售中個案新增的交易量，由北屯14期「惠宇MY PARK」以52筆交易量拔得頭籌，社區最高價由21樓戶的3房創下，單價達75.9萬元。

其次是機捷特區的「漢宇雲衍」，新增交易量38筆，社區最高成交價由頂樓27樓戶的4房寫下，達66萬元。

第三名則是同樣位於機捷特區的「遠雄敦富」，11月共新增31筆交易，14樓戶3房的63.6萬元單價成為社區新高交易。

觀察銷售前三名建案，惠宇14期仁平段新案「惠宇MY PARK」，基地約1,400坪，規劃32-52坪，六戶三梯產品。

漢宇建設位於北屯機捷特區的「漢宇雲衍SKY VISION」，規畫27層高樓，主打38～49坪純正3-4房規劃；基地距台中捷運綠線G0北屯總站約260公尺，鄰近好市多北屯店。

遠雄建設近年推案主戰場集中火力在台中，光是2024年就在台中推出6個個案、累積達300億元的推案量；其中，機捷特區「遠雄敦富」距離捷運綠線不到500公尺的優勢，受到市場青睞。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，在房市觀望氛圍下，北台中有74號快速道路串聯、捷運綠線通過，以及知名商場百貨陸續進駐等優勢，符合當前自住客著重的便捷交通、完整生活機能等需求，因此買氣不墜。

他表示，目前台中捷運綠線日均運量已突破4萬人次，顯示大眾運輸出行已成台中市民日常生活的一部分，若再加上規劃中的藍線、橘線串聯，出行將更為便利。

如今市場回歸自住，中坪數3-4房產品恰好滿足置產族對居住品質的要求，而具備品牌力的個案，不僅能滿足自住需求，其抗跌性也較高，讓交通機能完整的北台中在打房氛圍下，依然維持穩定的成交表現。

資料來源／實價登錄
資料來源／實價登錄

捷運 機捷

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