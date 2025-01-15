高公局推國道服務區好運送 登錄發票月月抽

今年寒假及春節將屆，許多民眾已規劃返鄉及出遊的行程，國道服務區也成為旅途中休息的重要場站，高公局推出好運多重送，包含1月15日至6月15日發票登錄月月抽6,000元，及1月18日古坑服務區送發財金活動。

高公局表示，國道服務區近年在硬體設備及公共服務呈現創新風貌，除了休息休憩外，更具好好吃、好好買、好好玩的多元特色，為推廣服務區及回饋用路人，只要在活動期間到高速公路沿途的15個國道服務區消費，持該期發票於登錄期間內至活動網站完成登錄發票流程，即可參加抽獎，每月抽出1名6,000元、10名600元等值好禮，共有5次抽獎機會，發票金額不限，且登錄愈多、中獎機會愈多。

另外在1月18日（六）下午2時至5時，古坑服務區舉辦「開車上國道，開運好過年」活動，現場發送限定「平安伴路行發財金」，參加「新春吉祥互動遊戲抽獎活動」，有機會抱回頭獎「滿載而歸6,000元」、二獎「路路暢通600元」（10名）及許多好禮，歡迎用路人共同參與，帶走蛇年好運發財金。