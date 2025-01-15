企業永續管理師年度大會 南港展覽館盛大舉辦

企業永續管理師年度大會近日於南港展覽館登場，本次大會由企業永續管理師聯誼會主辦，台灣永續能源研究基金會協辦，現場有250位通過台灣永續能源研究基金會認證的企業永續管理師與會。

大會由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新在開幕致詞指出，自2017年基金會首批培育35位永續人才以來，截至去年底已系統性培養超過7,000位永續相關人才，他們遍布各行各業，為台灣社會注入永續的活力。基金會近年著重發展四大專業課程：企業永續管理師（CPCS）、氣候變遷因應管理師（CPCM）、永續金融管理師（CPSF）及健康永續管理師。簡董事長特別強調，基金會不僅在數量上有所成長，質量更是顯著提升——目前完訓學員中約三成為教授及高階經理人（包括董事長、總經理、CXO及經理級別），這些產官學界菁英將助力台灣推動全球永續發展。

企業永續管理師聯誼會總會長吳佩芬表示，聯誼會的成員均為通過台灣永續能源研究基金會永續管理師訓練與考試的合格管理師，因此本次大會被譽為台灣永續管理師的年度盛會，也是台灣產官學界永續職務人員最大規模的聚會。

目前，聯誼會的會員人數已超過2,200位，其中超過650位為可參與會員大會的付費會員。展望未來，聯誼會將持續推動永續發展，除擴大會員基礎外，增強與台灣永續能源研究基金會及各界合作。

上午議程中，還有三場演講，包括勤業眾信執行副總經理李介文主講「碳中和、淨零與各國碳費、碳稅綜覽」、台北大學教授李堅明主講「淨零新賽局—企業與個人的零碳經濟學」，以及寰瀛法律事務所主持律師黃國銘主講「報告書以及年報永續資訊揭露之法律責任」。下午則分設三個專題討論，「永續框架與實踐」、「跨國永續資訊彙整」、「永續人才與DEI」，探討各項主題的執行方法與實踐。