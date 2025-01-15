房產大數據／台灣人平均房貸破千萬！購屋族壓力飆升 專家解析房市未來走向

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據金融聯合徵信中心統計，2024年第二季國人平均房貸金額首次突破千萬元大關，第三季進一步攀升至1042.5萬元。同時，平均房貸利率也升至2.23％，刷新15年來紀錄。公股行庫提供的非新青安首購房貸利率更突破2.5％，明顯高於前幾個月，顯示房貸負擔持續加重。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查網友近一周（2025/01/06~2025/01/12）對「房市」的討論，發現「量縮、利率、成數、緊縮、上漲、降溫」等熱門關鍵字成為焦點，網友們表示：「利率太低造成房價太貴」、「薪水沒漲，房價卻越來越高…」、「繳不起就法拍起來」、「之前銀行剛借不出錢來還直接跟我說三趴」、「有點擔心貸款金額不足，差價沒辦法補上」，反映出民眾對房市的不安與壓力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，儘管央行尚未推出第八波管制措施，但第七波選擇性信用管制的影響仍在持續發酵。一、二手房市均出現「量縮降溫」的明顯現象，顯示政策對市場信心和購買力的壓制效果顯著。

房市信心觸底新低！房貸、政策、外部因素不容忽視

此外，信義房屋針對2025年第一季購屋意向的調查顯示，民眾對房市的信心跌至近兩年最低。受訪者中僅16％看漲房價，較半年前的56％大幅下降；看跌比例則升至52％。至於房貸限縮影響調查，26％的受訪者擔心貸款成數不足，20％憂心房貸利率可能突破2.5％，另有11％擔心申請貸款遭拒。

在外部因素方面，儘管美國候任總統川普即將就任，未成為購屋決策的主要考量，但49％的受訪者認為國際股市可能波動加劇，進而影響房價；另有29％表示對此不清楚，顯示部分民眾對外部影響持觀望態度。

曾敬德強調，現階段房市仍以自住需求為主，政策壓力短期內難以消退，房貸緊縮在2025年仍是影響購屋信心與市場動能的關鍵因素，而未來房市走向需持續關注政策與外部環境的變化。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月06日至2025年01月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXX』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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