布袋商港管理處長鄭俊華調總公司 任內完成招商奠定發展轉型基礎

台灣港務公司高雄港務分公司嘉縣布袋管理處經營管理布袋商港，處長鄭俊華到任3年績效卓越，完成招商引資打造濱海樂園，將港區沿海最高地標2座閒置水泥圓庫招商活化，治理服務中心公廁獲全國特優，旅客人次及營收翻倍創紀錄，明天調任高雄總公司職業安全衛生處資深副處長，遺缺由安平港營運處資深副處長林清宏接任。

布袋商港清朝、民國初年兩岸往來商船頻繁，帶動繁榮發展，讓布袋享有「小上海」美譽，時移勢轉，兩岸對立，依行政院核定「布袋商港2022至2026年整體規畫與發展計畫」，港口發展定位為服務離島客、貨運輸及發展休閒觀光遊憩業務，近年台灣與澎湖間客貨運輸往來頻繁，布袋商港業務同步發展。

鄭俊華去年2月完成專用區A1約5公頃土地招商案，是布袋商港第一個重大民間觀光遊憩投資案，得標科技公司預計投入逾2億元，建置嘉義沿海第一個濱海樂園，整地申請建照設計，預定上半年開工。

未來該園區不僅有新穎獨特貨櫃商場及胖卡市集，滿足購物、餐飲需求，還設親子共遊、無空汙低碳電能賽車場與孩子們最愛的親水遊戲區，預計投資逾2億元，吸引搭客輪往澎湖旅客布袋留宿1夜消費，帶動觀光產業發展、提供民間就業機會，為西部濱海路廊增添新亮點。

另港區2座閒置逾20年水泥圓庫，高33公尺，是沿海最高地標，港務公司委託土木結構技師花1年檢測，結果安全無虞，招商引進極限運動、餐飲、文創產業進駐，帶動沿海休閒觀光遊憩產業。

布袋商港旅客服務中心公廁，參加去年環境部舉辦評選，榮獲全國特優，布袋商港做為本島與澎湖之間重要商港，以及離島風電輔助港，鄭俊華任內旅客人數突破60萬人，營收由5千多萬元增到近億元，雙雙創下紀錄。