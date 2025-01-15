快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

聽新聞
0:00 / 0:00

布袋商港管理處長鄭俊華調總公司 任內完成招商奠定發展轉型基礎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣港務公司高雄港務分公司嘉縣布袋管理處長鄭俊華到任3年績效卓越，治理服務中心公廁獲全國特優，明天調任高雄總公司職業安全衛生處資深副處長。圖／布袋管理處提供
台灣港務公司高雄港務分公司嘉縣布袋管理處長鄭俊華到任3年績效卓越，治理服務中心公廁獲全國特優，明天調任高雄總公司職業安全衛生處資深副處長。圖／布袋管理處提供

台灣港務公司高雄港務分公司嘉縣布袋管理處經營管理布袋商港，處長鄭俊華到任3年績效卓越，完成招商引資打造濱海樂園，將港區沿海最高地標2座閒置水泥圓庫招商活化，治理服務中心公廁獲全國特優，旅客人次及營收翻倍創紀錄，明天調任高雄總公司職業安全衛生處資深副處長，遺缺由安平港營運處資深副處長林清宏接任。

布袋商港清朝、民國初年兩岸往來商船頻繁，帶動繁榮發展，讓布袋享有「小上海」美譽，時移勢轉，兩岸對立，依行政院核定「布袋商港2022至2026年整體規畫與發展計畫」，港口發展定位為服務離島客、貨運輸及發展休閒觀光遊憩業務，近年台灣與澎湖間客貨運輸往來頻繁，布袋商港業務同步發展。

鄭俊華去年2月完成專用區A1約5公頃土地招商案，是布袋商港第一個重大民間觀光遊憩投資案，得標科技公司預計投入逾2億元，建置嘉義沿海第一個濱海樂園，整地申請建照設計，預定上半年開工。

未來該園區不僅有新穎獨特貨櫃商場及胖卡市集，滿足購物、餐飲需求，還設親子共遊、無空汙低碳電能賽車場與孩子們最愛的親水遊戲區，預計投資逾2億元，吸引搭客輪往澎湖旅客布袋留宿1夜消費，帶動觀光產業發展、提供民間就業機會，為西部濱海路廊增添新亮點。

另港區2座閒置逾20年水泥圓庫，高33公尺，是沿海最高地標，港務公司委託土木結構技師花1年檢測，結果安全無虞，招商引進極限運動、餐飲、文創產業進駐，帶動沿海休閒觀光遊憩產業。

布袋商港旅客服務中心公廁，參加去年環境部舉辦評選，榮獲全國特優，布袋商港做為本島與澎湖之間重要商港，以及離島風電輔助港，鄭俊華任內旅客人數突破60萬人，營收由5千多萬元增到近億元，雙雙創下紀錄。

全新的布袋商港旅客服務中心。圖／布袋管理處提供
全新的布袋商港旅客服務中心。圖／布袋管理處提供
布袋港區2座閒置逾20年水泥圓庫，高33公尺，是沿海最高地標，港務公司委託土木結構技師花1年檢測，結果安全無虞，招商引進極限運動、餐飲、文創產業進駐。圖／布袋管理處提供
布袋港區2座閒置逾20年水泥圓庫，高33公尺，是沿海最高地標，港務公司委託土木結構技師花1年檢測，結果安全無虞，招商引進極限運動、餐飲、文創產業進駐。圖／布袋管理處提供
布袋港區2座閒置逾20年水泥圓庫，高33公尺，是沿海最高地標，港務公司委託土木結構技師花1年檢測，結果安全無虞，招商引進極限運動、餐飲、文創產業進駐。記者魯永明／攝影
布袋港區2座閒置逾20年水泥圓庫，高33公尺，是沿海最高地標，港務公司委託土木結構技師花1年檢測，結果安全無虞，招商引進極限運動、餐飲、文創產業進駐。記者魯永明／攝影
全新的布袋商港旅客服務中心。圖／布袋管理處提供
全新的布袋商港旅客服務中心。圖／布袋管理處提供

澎湖 觀光

延伸閱讀

20萬株矮牽牛花花海登場 澎湖蛇年走春日夜繽紛

澎湖春節敬老禮金發放 長者每人5千好過年

澎湖西服老師傅巧手縫製手工藝品 贈消防肯定辛勞

上公廁包包放哪？她驚覺多數人嫌棄掛鉤 潔癖派不妥協：寧願克難

相關新聞

全球銷量最好的IKEA藍色購物袋 設計靈感竟來自台灣工地？

IKEA藍色購物袋年賣數百萬個，大容量又防水耐重，堪稱是全球賣得最好的購物袋。但很少人知道，這個「世上最勤勞的袋子」設計靈感竟來自台灣。

布袋商港管理處長鄭俊華調總公司 任內完成招商奠定發展轉型基礎

台灣港務公司高雄港務分公司嘉縣布袋管理處經營管理布袋商港，處長鄭俊華到任3年績效卓越，完成招商引資打造濱海樂園，將港區沿...

2024十大房市造浪者 台中豪宅一哥聯聚入榜

根據591新建案統計，2024年十大建商依序為寶佳、興富發（2542）、富宇、國泰、元利、中悦、遠雄、愛山林、聯聚及豐邑...

買房人生起飛！沙鹿核心「富宇漾」首付28萬元再送機票

台積電來了，捷運也來了！被譽為「海線七期」的台中沙鹿區，既享有生活、交通等自住機能，近年更受惠中科園區利多、護國神山台積...

ESG人才策略大公開！台灣上市櫃公司永續榜Top 5揭曉

企業推動永續不僅能提升競爭力，更能強化品牌形象！最新《永續溫度計》揭曉市值前30大上市櫃公司口碑排行榜，關鍵分析一文掌握。

2024年逆勢成長3%…豪車銷售走揚 業者三路搶市

全球豪華車市場去年下滑，但台灣逆勢成長，指標品牌雙B去年銷售都創高。台灣賓士總裁金恩中（Eun Choong Kim）昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。