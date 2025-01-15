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2024十大房市造浪者 台中豪宅一哥聯聚入榜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／業者提供
房市示意圖／業者提供

根據591新建案統計，2024年十大建商依序為寶佳、興富發（2542）、富宇、國泰、元利、中悦、遠雄、愛山林、聯聚及豐邑，總銷金額合計約7,541億元，年減4%；個案數154件、戶數共計3.47萬戶，雙創歷史新高。

其中台中豪宅一哥聯聚建設，在七期推出「聯聚玉衡大廈」、「聯聚理安大廈」，以總銷440億，首度衝進榜單。

591表示，這次前十名不再是北部建商的天下，隨著中部產業及房市起飛，富宇、聯聚及豐邑等「台中幫」嶄露頭角，成為一股不容忽視的存在。

591新建案分析，2024年房市挾著股市創高、新青安等利多，各大建商化身為「房市造浪者」火力全開，其中興富發、富宇、國泰量能更達到各自新高。

只是天有不測風雲，下半年央行連續出手打炒房，加上原有土建融等管制，市場資金緊縮。如今建商想進場開案，除了拚行銷、也得比銀彈多寡，口袋不深的只能在夾縫中求生存，推案將從近年的「百家爭鳴」走向「大者恆大」。

2024年重返冠軍的寶佳機構，沒有百億指標案加持，但憑藉「案」海戰術，無論個案數及戶數都是獨佔鰲頭。檢視其布局區域，新北市、桃園市、新竹縣市合計就有近50案，案量1100多億元、8500戶等供給，相較中南部不到700億、4700戶量體明顯有落差。

另外自2019年起六年四度亞軍的興富發，推案一年比一年還大手筆，這次總銷金額首度突破千億大關，創下歷史新高，去年在928檔期公開、位於淡海新市鎮的預售案「新海城」，社區規模高達2200多戶，為年度戶數最多的單一個案。另外在台中西屯區「市政壹號廣場」、「市政萬象廣場」也有商辦案推出，顯示其腳步未因金龍風暴放慢。

排名季軍的富宇建設，這次案量大爆發來到862億元，較過往一舉成長近三倍。這幾年拓展版圖，足跡最遠甚至來到南投草屯鎮，不過台中仍是其開發重心，尤其在北屯、南屯等傳統區塊，仍有高達450億量能釋出，佔整體供給近一半。此外，隨著房價飆升，富宇也積極進攻蛋白區，在沙鹿一口氣有8案、700多戶供給，搶攻首購客群策略明顯。

國泰、元利分別位居第4及第5名，國泰在台南永康鹽行重劃區的「國泰仰睦」，成交價位已逼近5字頭，締造當地新高，元利建設插旗在文山區推出總銷600億的「元利四季莊園」，刺激當地價量突破天高，目前該社區已有逾500筆交易被揭露，平均行情也站穩百萬大關。

桃園豪宅一哥的中悦建設，除了在桃園經國重劃區有住宅案推出，近年相準企業置產熱潮也積極主攻商辦，這次在新北新莊副都心重劃區就有「松TOWER」、「栢TOWER」等量體破百億的大案公開，總銷直逼600億元，首度站上第6名。

排名第7、8的遠雄及愛山林建設，都是十大建商的上榜常勝軍，以後者來說，近年注意力都放在蛋白區的造鎮大案，像位在基隆暖暖區的「城上城2-美麗上城」及位於新竹寶山地區的「宏道新竹帝寶」，都讓這幾年案量持續大進補。

展望今年，591新建案分析，去年Q4在金龍風暴肆虐下，不少個案選擇延後公開，估計今年上旬仍有一波遞延潮出籠。不過下半年倘若央行未鬆手且房貸風暴未解，屆時房市樂觀情緒不再，推案恐出現量縮潮。

2024年全台十大建商推案指標一覽。資料來源／591新建案
2024年全台十大建商推案指標一覽。資料來源／591新建案
2024年全台十大建商推案量排行。資料來源／591新建案
2024年全台十大建商推案量排行。資料來源／591新建案

國泰 建商

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