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泰合與美國Mithradote公司合作 開發舌下口溶膜解毒劑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技新兵泰合（6467）15日宣布，美國Mithradote Bio公司委託的舌下口溶膜解毒劑（M-101）開發計畫開始啟動。M-101為針對苯二氮平類藥物（benzodiazepines，BZDs）及Z-drugs（Zopiclone, Zolpidem zaleplon）的解毒劑，也是全球第一個可由受害者緊急自救的預防性藥品。

泰合生技表示，此類解毒劑為至特定場合如夜店、派對或酒吧等地隨身攜帶，以預防飲料被下藥（drink spiking）或約會強暴，一旦喝下飲料開始意識不清或逐漸進入昏迷狀態，立即將解毒劑放置舌下可快速起效，緩解症狀，以避免後續發生性侵等不良事件。一般用來下藥的藥物為中樞神經系統抑制劑，強效型安眠藥為常見的藥物，可迅速誘導入眠。目前此類解毒劑多屬藥物拮抗劑，為注射劑型。若將其改為舌下口溶膜不但快速溶解起效，且攜帶方便，緊急時可用於自救。用藥的習慣由到醫院注射治療改為隨身攜帶以預防危險，預期市場有放大潛力。

泰合生技指出，飲料被下藥已是各國愈趨嚴重的問題，根據gov.uk*在2023年的調查顯示，10%女性及5%男性經歷過飲料被下藥，而實際發生卻未被揭露的案例應該遠大於此數。平均年齡為26歲，受害者76%為女性。目前並無任何能夠提供當場自救的藥品，因此這個舌下口溶膜解毒劑的開發，希望能讓被下藥者在短時間內恢復清醒，保護自身安全。

泰合生技董事長李世仁表示，泰合生技非常認同此解毒劑開發成舌下口溶膜劑型，對於維護民眾個人安全的必要性，Mithradote Bio公司委託泰合開發也顯示，泰合的平台技術及通過法規獲得藥證的實力獲得認可，泰合的技術足以協助合作夥伴將其概念實現為真正的產品，達到預期效果。

李世仁表示，作為透皮/透黏膜藥物傳輸劑型中的領導者，泰合生技歡迎更多的共同或委託開發合作案，借助策略合作夥伴的資源，使藥物更快上市以造福更多病患及滿足民眾對於藥物的需求。

泰合生技的新劑型新藥(505(b)(2) NDA)抗血栓口溶膜正在進行臨床三期試驗，全球首見新劑型鴉片解毒劑（Naloxone）口頰溶膜（buccal film）已完成人體臨床一期試驗，顯示的確可以快速起效。

另外，泰合生技開發的學名藥TAH4411化療止吐口溶膜，已在日本取得藥證上市銷售，也是日本第一個化療止吐口溶膜產品；另一項TAH2211鴉片成癮戒毒用的舌下口溶膜等亦已完成臨床一期試驗，目前正在洽談授權中。迄今已接受兩家國際生技藥廠委託開發新劑型藥物，產生營收。未來將推動更多在臨床使用上更具優勢的新劑型藥物上市，以造福病患。

日本 生技

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