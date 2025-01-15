買房人生起飛！沙鹿核心「富宇漾」首付28萬元再送機票

台積電來了，捷運也來了！被譽為「海線七期」的台中沙鹿區，既享有生活、交通等自住機能，近年更受惠中科園區利多、護國神山台積電中科擴建案有譜，刺激房市走強，當地近五年人口暴增約5,000人，帶動房價一舉突破新高、呈現上揚趨勢，儼然成為西台中移居的熱門選擇。

富宇建設為了回饋消費者，於「富宇漾」特別推出「Team成家」專案，力挺青年成家，首付只要28萬元起，結構0付款，簽約贈星宇航空台中澳門雙人來回機票、賞屋抽機票。

富宇建設標榜「第一次買房，人生就起飛，購屋照樣可以出國玩！」還有全室輕裝修、全戶系統櫃、家電自由選等好康送不完，讓年青人不僅輕鬆成家，買房還能享受高規格的居住品質。

基地坐落於交通樞紐核心的「富宇漾」，擁有沙鹿區眾多交通優勢，如捷運藍線預定於鄰近站點設站，提供大眾運輸選擇，並可快速銜接至國道三號、台64快速道路及特五號道路，距離台中機場第三航廈也僅需短途車程。

便捷的交通，使沙鹿成為各大就業區的首選居住地，讓居民無論前往中科園區或其他核心商業地區都方便快速。

富宇建設表示，「富宇漾」鄰近沙鹿區核心商圈，北勢商圈、沙鹿車站商圈，商業設施一應俱全，為住戶提供多元便利的生活機能。

且隨著中科二期擴廠和台積電新廠的投入，預期將帶來超過4,500名高科技產業就業人口，加速區域經濟成長與房市需求。以「富宇漾」的地點為例，距離中科園區僅約15分鐘車程，對於就業人口有極大吸引力，便捷的交通與完整的商圈資源，更為該案注入發展潛力。

此次「富宇漾」以難得2,534坪大基地規模，打造千坪庭園並融入全齡設施，包含社區私廚、兒童遊樂區等多元設施，滿足各年齡層住戶的生活需求。

社區全棟配備軟水系統，有效過濾水中礦物質與雜質，提升住戶的居住水質，並在電梯內加裝空氣淨化與滅菌設備，提供健康安心的全齡居住環境。此外，全案規劃22至32坪、2至3房的純住宅設計，以自住需求為導向，適合首購族群選擇。