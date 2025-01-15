ESG人才策略大公開！台灣上市櫃公司永續榜Top 5揭曉

從綠色行動到人才經營 永續贏在起跑線

企業在實踐永續發展時，除了致力於增進生物多樣性，還應創造多元包容的工作環境，提供公平的薪酬與晉升機會，並確保員工的身心健康與職業發展。此外，企業需重視員工技能的培養，以應對數位轉型與永續挑戰，例如提供碳排放管理和數位技術等專業能力的培訓。人才永續不僅有助於提升企業運營效率，還能贏得投資者與消費者的信任，成為實現長期永續發展的重要基石。

本次調查榜單是以2024年12月31日臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站所公布的市值排行前30名，作為此次分析的公司名單，再根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2024/12/8~2025/1/7間的企業永續排名，以網路聲量為主要排名指標，好評影響力為參考指標，有哪些企業榮登永續聲量前五名呢？

上市No.1 中鋼

鋼鐵業目前佔全球7至9%溫室氣體排放量，但減碳會直接影響鋼鐵冶煉，要冒著產品變質風險，改動生產原料及製程反應，實屬不易。但台灣鋼鐵業龍頭中鋼近年積極發展及導入各項節能減碳技術，致力永續環境、社會責任與公司治理等三大面向工作，包含軋鋼三廠轉型AI智慧工廠，自主研發「智慧燃燒監控系統」，取代傳統人工量測，大幅提升退火爐運行效率，實現鋼鐵產業朝向節能高效管理的新頁，因此獲得經濟部節約能源金獎肯定。此外，中鋼為因應大退休潮的人力銜接需求，主動建立退休人才資料庫，回聘退休員工，不僅促進技術傳承、人才永續，還能降低培訓成本，從而優化企業營運。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜推出後，中鋼首次成為第一名，其中聲量高點出現在1月2日，中鋼工會北上立法院陳情，強烈反對中鋼參與經濟部主導泛官股綠電平台「台灣智慧電能公司」，擔心台智電成為中鋼另一個錢坑，呼籲保障百萬股東與上萬員工權益。對此，經濟部長郭智輝回應，感謝中鋼成為台智電原始股東，也會請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論。

上市No.2 台積電

台積電為達成2050年淨零排放目標，多年來致力於氣候變遷管理作為，並積極發展綠色低碳供應鏈提升其氣候韌性。為加速推動供應鏈減排進程，它們從2025年起，正式將減碳績效列入選商指標。台積電董事長魏哲家12月於全國科學技術會議表示，台積電利用人工智慧優化生產流程與資源配置，每年可增加新台幣數百億元的利潤，有效降低能源及水資源的使用，希望拓展這樣的產業應用，任何一家企業乃至政府都可以提升能源效率。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，台積電再次名列前茅、位居第二，其中聲量高點出現在12月12日，有網友發文指出，台積電的永續報告書中，可以找到不少的投資機會，引起其他人留言回應，「察覺冷門股，等你專欄，我有訂閱了」、「好方向」。

上市No.3 中華電信

FB／中華電信客服Q博士

中華電信多年來助力瀕危植物保育，領先業界推動「百種保育計畫」將營運據點轉化為植物的保護基地，導入AIoT技術監控植物生長條件，確保植物健康成長，更以自有千里眼平台，監控植物生長軌跡，保育包括葦草蘭、毛當歸、大屯細辛等珍稀植物。此外，中華電信自2022年起與林業署合作，推動8年15萬棵植樹造林計劃，至今已於全台種下超過4萬棵樹。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，中華電信獲得第三名，其中聲量高點出現在12月10日，中華電信舉行「AI智慧科技‧生物多樣永續」年度記者會，全面展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖，不僅呼應政府推動AI技術與淨零政策的目標，同時展現中華電信持續以資通訊技術賦能生物多樣性保育，促進綠色經濟、生態保育，及人與自然共存的永續未來。

上市No.4 台達電

台灣電源供應器龍頭台達電推動能源轉型，將「氫能源」列為繼電動車之後的新重點事業，氫能源具有低碳排放的特性，適合應用於交通、工業製造、長期儲等多種場景及應用。此外，台達電12月在台南科學園區啟用「淨零科學實驗室」，斥資約新台幣17.6億取得國外技術授權，再編列約新台幣119億元規畫產線，以期創造低碳永續未來。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，台達電位居第四名，其中聲量高點出現在12月22日，台達電先前發生一起員工輕生案，外傳該員工生前遭到主管霸凌，引起網友關注，有人發文質疑，「聽聞台達電是ESG資優生，但ESG有人權指標吧？難道職場霸凌很ESG？」對此，有網友留言指出，「現在企業大部分只能做到環境保護」、「現在ESG公司都專注在環境面向，因為環境是最能先被看見的」。

上市No.5 鴻海

鴻海長期投入資源培訓供應鏈夥伴，共同實現碳排放與廢棄物減量，以及數位化轉型，因此榮獲GCSA「永續供應鏈領袖獎」，為全球產業鏈建立綠色合作的新標竿。在減碳與環保領域，鴻海以綠電投資、基金設立及綠色債券推動為策略核心，帶動更多企業加入節能減碳行列，並以此榮獲「APSAA亞太永續行動獎」銀獎。鴻海推動ESG成果獲得肯定，除了鴻海董事長劉揚偉獲頒「永續傑出人物獎」殊榮，同時公司也摘下TCSA「永續報告書白金獎」，突顯企業在永續治理與資訊透明方面的卓越表現。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，鴻海位列第五名，其中聲量高點出現在12月20日，鴻海宣布將攜手雲林縣政府推動「AI智慧城市2.0」一系列合作，內容涵蓋交通、觀光、醫療、人才培育四大領域，深耕在地，促進經濟發展，共同打造一個以人為本、科技賦能、永續發展的智慧雲林，為「台灣農業首都」帶來全新不同的風貌。

上櫃No.1 全家

FB／全家

永續環保意識成為近年普世價值，全家積極運用通路力量展現社會價值，響應聯合國永續發展目標的責任生產與消費，以「不只減量、更要循環」為核心目標，積極實踐減塑、減碳行動，朝零售業的永續生活服務平台邁進。它們從消費者最常購買的咖啡、餐盒及購物流程等消費行為著手，並領先同業推出Let’s Café永續杯循環站、循環餐盒、網購循環包裝等方案，引領消費者一起達到實質減塑的成果。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，全家獲得第一名，其中聲量高點出現在12月27日，全家推出金蛇福袋，內容物有1張抽獎券、IP授權商品以及零食等，最大獎是抽特斯拉，紅色外袋由不織布製成，有網友表示，「可以重複利用很環保」。

上櫃No.2 中美晶

中美晶專攻太陽能領域，營業觸角從太陽能材料、電池、模組、延伸至光電案場並從事維運管理。太陽能電池大多由矽晶材料製成，面對氣候變遷，中美晶增加矽回收料使用比例，降低矽純料使用量、減少直接成本，亦降低溫室氣體間接排放量；並發展低碳轉型和節能相關技術，降低電費支出。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，中美晶位居第二名，但其好評影響力卻是最低的。中美晶遭爆料強迫員工強制特休1個月，中美晶說明，主因是進口模組大量登台，台廠訂單急凍，才建議生產電池產線的宜蘭廠員工協調有特休的員工先支用特休假，至於要不要動用特休，這個選擇權也在員工身上，公司都有方案提供讓員工自行選擇來因應。對此，勞動部表示，若強迫員工休特休假有違勞基法，將了解進行查處。

上櫃No.3 世界先進

世界先進相信唯有與整體社會共好，企業才能永續經營，因此從關懷弱勢、永續倡議、環境保育等五大公益主軸出發，透過捐贈、志工服務、資源投入等方式，積極響應聯合國永續發展目標，訂有「生物多樣性承諾」。在生物復育計畫部分，世界先進自2019年起認養科學園區管理局滯洪池，經過專業團隊協助下，打造出螢火蟲棲地，並完成4,500隻螢火蟲野放，此復育成果亦是高科技產業中第一個戶外型螢火蟲復育成功案例。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，世界先進名列第三名，其中聲量高點出現在12月13日，經濟部水利署當天表揚共同維護河川的單位，在公私協力的推動下，荒野保護協會及世界先進的志工們長期參與頭前溪淨灘、認養柯子湖溪行動，並協助推動社區教育，帶領民眾了解河川廢棄物對環境的影響。

上櫃No.4 環球晶

FB／江賢二藝術園區

矽晶圓大廠環球晶致力於推動綠色製造，將永續理念融入業務核心，持續發展綠色技術和節能專案，除了導入ISO 50001能源管理系統，並從晶圓製程中能耗最大的部分著手，研發「長晶爐節能熱場設計」大幅減少製程能源耗損。透過執行各項節能減碳方案，全球廠區2023年度單位用電量與2019年（基準年）相比共減少8.17%。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，環球晶位列第四名，其中聲量高點出現在12月23日，環球晶與公益團體合作，贊助1000萬支持江賢二藝術推廣計畫及「江賢二藝術園區」的籌建工作，推動偏鄉藝術扎根計畫，帶動花東藝術文化發展。

上櫃No.5 元太

元太科技以「健康、綠色的永續技術」為核心，打造全球電子紙生態圈，推動技術創新應用，實現低碳節能及藍海市場價值。穆迪評級報告評定電子紙對環境有高度效益且對永續貢獻顯著，元太更連續多年入選道瓊永續指數世界及新興市場榜單、2024年標準普爾全球企業永續評比92分佳績、第六屆總統創新奬等，展現元太在環境、社會、ESG三大領域的卓越永續績效。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，元太排名第五，其中聲量高點出現在12月10日，元太獲得政府頒發的健康職場卓越獎，它們根據健檢報告設計聚焦體位管理的活動，並透過App任務挑戰讓健走、超慢跑等更具趣味性與互動性，打造永續健康職場。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年12月8日至2025年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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