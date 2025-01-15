遠東SOGO以大帶小 共創綠色供應鏈

供應鏈管理為企業追求永續發展之重點政策，遠東SOGO百貨在2024年率先全台百貨導入「ISO 20400永續採購指南」，由董事長黃晴雯簽署「永續採購政策與承諾」，將環境、社會與治理議題結合既有的品質、成本、交期與技術等要素，納入永續採購政策。

遠東SOGO期許發揮影響力，以大帶小，推動上下游供應商共同實踐並善盡企業社會責任，降低環境負面影響衝擊，共創永續綠色供應鏈。

遠東SOGO指出，自2015年推出百貨第一個CSR網站商品安全專區起，後來就以商品安全管理、落實永續採購、深化永續選商，以及強化供應商韌性作為供應商管理的四大策略。遠東SOGO庶務類100%在地採購，透過「綠色採購、社創採購、以租代買」，逐年提高永續採購比例，因此連續七年獲台北市政府環保局頒發綠色採購績優單位。

另外，遠東SOGO也與利害關係人合作，透過每年舉辦全台最大規模的小農展，把在地優質農產品帶進百貨，帶動小農收益提高，顧客響應淨零綠生活，社創實踐願景的綜效。在以專業培力小農與社創的同時，更進一步打造永續生態系，藉此啟動對專櫃及供應商的輔導策略，也鼓勵消費者做出更環保的選擇。

除全面與專櫃品牌與供應商簽訂永續條款，遠東SOGO自2022年起，針對庶務及工程類供應商展開為期三年的供應鏈管理計畫，包含ESG問卷調查、供應商分級、陪伴諮詢、課程輔導、成果發表等程序，為一級供應商成立減碳聯盟，提供策略和方法上的支持，循序漸進輔導建立內部的ESG政策與減碳目標，加入減碳聯盟的供應商一年後平均就省電達5%。