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豪華車強打訂閱服務 拚業績

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

豪華車搶市「軟硬兼施」，拚銷售也拚訂閱。台灣賓士指出，去年Mercedes-Benz 數位增訂服務在台訂閱數累積近3,800 件，年成長率高達85%，今年還會繼續推出新訂閱服務帶動業績衝高，以滿足層峰客戶的需求。

業者指出，消費者可以把一輛豪華車想像成一個尖端設備，除了硬體配備之外，也同時需要數位軟體配備，而這些數位軟體配備可以協助車主完成許多工作，同時可增添駕駛樂趣，在豪華車愈來愈向「科技」靠攏時，許多數位訂閱服務也應運而生。業者指出，豪華車不僅強化車輛銷售，在數位訂閱服務上積極發展。

汽車業者指出，隨著電動車的銷售增加，售後維修與保養的需求較傳統燃油車減少，擴展周邊的數位訂閱服務成為車廠業務的重要手段。一般而言，車廠提供的數位服務在新車交付時，多半都以一定的年限提供服務，超過三年之後，許多都要以付費方式繼續享受服務，經過幾年的使用，車主也較為了解自己需要怎樣的服務，提高駕駛的便利性，此時再採取訂閱服務，便可以選擇到自己最需要的功能。

台灣賓士指出，最受車主青睞的是提供便利車輛控制與設定的「遠端套件」，能透過手機操作與查詢車輛狀態，提升日常用車的便利性與智慧化體驗。此外，行車紀錄器與原廠導航及相關套件亦深受消費者喜愛，為車主帶來便捷的駕駛體驗。這些訂閱服務，有部分是加強性能，有部分是讓車輛的行駛更有樂趣，部分則是提供車主更為便利的行車體驗。

消費 賓士 軟體

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