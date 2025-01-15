虎航發年終 平均12.8個月

航空業年終獎金破紀錄。台灣虎航（6757）昨（14）日公布平均年終獎金12.8個月，最好上看17.4個月，改寫航空業發放新高紀錄。

台灣虎航昨天召開董事會通過年終獎金與調薪案，每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄。為鼓勵員工再創營運佳績，2025年調薪政策比照2024年，維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3,000元，等同調薪幅度逾5%，居同業調幅之冠；其中，空勤人員及時薪人員則另依規定辦理。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，歷經近三年全球疫情考驗，台灣虎航在艱困環境中磨練出強大的韌性和靈活應變能力，今年將邁入開航第11年，航點布局日本、南韓、澳門、泰國及越南等主要城市地區，更在國境解封後短時間內即迅速獲利，2024年底改列上市掛牌以來，亮麗的獲利表現也受到投資人青睞。

陳漢銘指出，台灣虎航年終獎金依據員工年度績效進行發放，今年的年終中位數為平均12.8個月，最高上看17.4個月，發放水準優於去年的平均10.8個月，改寫航空業發放紀錄。他說，等於員工去年工作一個月就可領二個月的基本薪。

陳漢銘強調，台灣虎航不僅要改寫航空業年終獎金發放的紀錄，更要讓員工的幸福感爆表。

中華航空、長榮航空今年的年終獎金也是創公司成立以來新高，華航員工領到史上最高的年終獎金，6.6個月另加14.5萬元獎金，還有2025年平均調薪3%；長榮航空並未正式公布年終獎金，但據了解，年終獎金平均七個月，2025年預計調薪4%；星宇航空則是年終二個月，2025年依同仁年資與職級調薪3.5%至5%。

航空業者指出，第1季是傳統客運旺季，目前寒假期間與春節檔期的機票都賣的很好，各航線訂票率平均都在九成以上，而且價格還居高不下，主要是長假效應，出國人潮大幅增加，且春節期間更是一位難求；航空貨運在AI需求加入下，元月的航空貨運價格相當好，貨量也很充足，由於客運、貨運業務巷都好，將推升航空四雄元月營收繼續開出紅盤。

華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航等2024年全年營收都創高；華航跟星宇航空營收創單月、單季及全年新高；長榮航單月及全年的營收也創新高，預期獲利會衝高，要讓員工過個好年。