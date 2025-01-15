2024年逆勢成長3%…豪車銷售走揚 業者三路搶市

全球豪華車市場去年下滑，但台灣逆勢成長，指標品牌雙B去年銷售都創高。台灣賓士總裁金恩中（Eun Choong Kim）昨（14）日表示，今年台灣豪華車市場在層峰客加持下，特殊、性能車款、電動車等三大領域將持續成長，也將是各大品牌競逐重點。

對於今年車市表現，台灣賓士、BMW總代理汎德汽車（2247）都認為「很難成長，最多就是維持平盤。」但德國原廠對台灣市場有信心，都認為市場疲軟車廠更應該逆勢突圍，以汎德為例，該公司強調將藉由更多新車款以及更具競爭力的價格，在今年拚出市場佳績。

值得注意的是，2024年雖然全球車市表現不振，台灣整體車市衰退，但豪華車市場卻逆勢成長約3%，包括賓士、BMW與保時捷都創下總代理在台銷售新高。賓士全年掛牌26,299輛成長 7.6%，再次鞏固歐系豪華車的領導地位。BMW 20,332輛年增14.7%，保時捷5,804輛，年增3.1%，都是逆勢成長創下歷史新高。保時捷有Porsche經典跑車911、718及主力車款Cayenne Coupe全年銷售氣勢強勁，帶動業績表現出色。

金恩中表示 ，在疫情過後，水貨車的占比大幅減少，以往約占三成，但如今已到整體掛牌數的15%，台灣賓士並有雙位數的成長。其中高階豪華車系，包括AMG車款、邁巴赫、S-CLASS這些動輒500萬元以上的車款更穩居級距的領導地位。高階豪華車系全年銷量占整體銷售 13%，其中 Mercedes-AMG 較去年成長 16%，顯示性能車款深受台灣消費者青睞。

BMW 2025新車收單數量仍在高水位，最新發表的全新第四代BMW X3，預計將導入20 xDrive xLine、20 xDrive M Sport、M50 xDrive三車型因其訂價、定位十分具市場競爭力，訂單數量十分強勁。而BMW全新汽油動力車款1系列車款也在元月到港，新車款對於豪華車的買氣助益相當大。