遠東SOGO三策略 力拚淨零

企業打造低碳營運是迎接碳有價時代的重要課題。遠東SOGO百貨訂出「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」為淨零三大策略，攜手品牌夥伴、供應商、同仁與消費者等利害關係人開展多項環境行動方案；2024年更成為全台第一個遞交SBT科學基礎減量目標承諾書的百貨。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，2015年天母店取得百貨零售業第一張「碳標籤」，定義百貨零售服務業的產品類別規則（PCR）後，SOGO就以成為「全台第一綠色百貨」為目標，全台各店建立減碳基線，積極參與國際倡議組織，攜手利害關係人邁向減碳路徑。

SOGO要向最具挑戰性的範疇三碳管理邁進，也就是管理非屬於自有或可支配控制排放源所產生的排放。此外，連續兩年舉辦全台百貨「關燈1小時」節電倡議，號召逾600家專櫃品牌與供應商，同一時間關閉辦公室及全台門市近千個據點非必要燈源。

SOGO也積極推廣永續消費，每年以兩大檔期、七大指標嚴選永續商品，創建「SOGO Sustain好物好選」識別系統，全年觸及百萬人次。SOGO天母店更動員同仁與專櫃夥伴成為環保尖兵，幫助政府推廣「綠色採購」；2024年首度開放設有大面積綠色草坪、可遠眺陽明山景致的頂樓，供民眾近距離參觀太陽能板、了解雨水回收系統。

響應政府淨零綠生活，SOGO倡議綠色飲食、永續消費，輔導全台各店餐飲專櫃申請環境部「環保餐廳」，以「源頭減量、使用在地食材、進行惜食點餐」三大要點，讓消費者用餐同時也能節能減碳。同時攜手太平洋崇光文教基金會，連續五年舉辦「遠東SOGO宅料理競賽」，累計向7,500萬人次推廣健康飲食與低碳料理概念。

由於減碳績效顯著，加上大帶小的通路影響力及樂當永續先行者的魄力，SOGO累計獲得213項國內外CSR及ESG獎項，環境相關獎項近三年獲31個，更是百貨唯一、六度蟬聯環保署《國家企業環保獎》銀級以上肯定的業者。