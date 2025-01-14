磐鈺「昕昕裏山」落成 在自然、城市間感受建築的詩意

磐鈺建設旗下恆笙建築開發位於台中烏日區新完工的「昕昕裏山」，14日舉辦建築落成分享會，並舉辦「昕昕裏山」建築攝影展，由磐鈺夥伴參與攝影比賽，從自然找回生活的姿態，從空間感受建築的詩意的精神，見證這一座令人流連忘返的居所。

分享會邀請直心建築建築師張德昌，與磐鈺營建機構總經理張立杰，共同分享從選地、設計規劃到完工落成的歷程。

張立杰說，每一塊土地，都需要被重新定義，因為環境結構與需求狀態，在每一處地理位置都有所不同，適切的設計銜接對應的生活，並嘗試升級一部份累積的經驗法則，房子才會一直進步，這也是為何磐鈺作品累積的時間，總是漫長又耐人尋味，只為了回應許多的期待與寄託。

張立杰指出，此案於2021年3月開工，歷經3年半迎來交屋的一刻，雖然「昕昕裏山」工期延誤，卻不馬虎施工。

舉凡工程初期於基地打造一處與城市對話的空間-新興之詩，在新興路這塊土地上，創造如詩一樣的生活，如畫一般的風景。夜晚偶爾會在這巧遇散步的居民，瞧著海報端詳的姿態，似乎在尋找著未來的電影預告。

而建築作品中演繹溫柔與堅毅的陶磚工藝，由約4萬塊紅磚疊砌而成，其顏色與本質都給人溫暖親近的熟悉感，質樸的表現與現代主義的簡潔風格相得益彰，手砌的垂直平整性正是紅磚技藝之美，延續匠人精神及文化傳承，從世代的記憶轉化為令人悸動的藝品。

並且其中多處公設藝術創作陳列，皆由團隊發起製作。這是一群營建人、建築人、設計人及企劃人所累積的故事，為了夢想中的畫面，一次又一次展現著創作的能量，並期待與住戶的生活產生連結。

張德昌表示，最初規劃時，以影響二十世紀建築發展最重要的建築師之一「路易斯•康」的設計為啟發，建築師不僅只是在設計上將房子蓋得漂亮，更要提出讓大眾能擁有美好生活的設計案。

「昕昕裏山」即以此為精神，整合建築與環境，以恆定與靈動的概念，將採抿石子、淸水模、現代紅磚、金屬等質樸的基調，細膩的線條勾勒形塑出表情，透過錯層的陽台如音符琴鍵般的律動於建築外觀，搭配各種模矩的混凝土色飾板，平衡建築立面寬大的量體，讓建築整體達到一種和諧的狀態，溫文內斂如同一座沈靜的美術館，以大地的顏色，優雅的姿態，佇足於城市中的一角。

張立杰回憶在建築工程初期，為了降低對環境的衝擊，及能源有效的運用，選擇智能化的監控管理，藉由袪水節能設備有效的節省30%至45%的電力，合理安全的抽水量，保留水資源外，鄰里的地基也會較為穩固。

此外，為了創造微氣候的舒適度，特地將南向建築立面剖開30m的開口，引入南風及白晝的光線，於北向方位，將基座層劃開微小氣孔，同時在頂層將局部的面積釋出，作為採光天井設置藝術造景，策略性地將四季回應在建築之中，轉換為採光、換氣與通風，讓建築呼吸。在這些不起眼的細節中，其實都貫徹著磐鈺對於自然與友善的理念。

綜觀台中的副都心烏日，以三鐵、二高、一快的完整交通網絡，建構中彰共同生活圈，引進展覽、物流、商務、休閒娛樂等產業，成為近年建設成果豐碩的一區。張立杰說，未來「昕昕裏山」的居住生活可享受四面充裕的光線，沐浴在四季的風情變化，在建築人手感工藝空間裡重拾與自然相鄰的生活感。