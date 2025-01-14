智慧經營／光鼎生技董事長蔡守冠 跨領域進化 邊做邊學

光鼎生技（6850）是國內少有的分子檢測事業上游廠商，公司成立於2004年，早年原為國際大廠的台灣代工公司，從2007年公司轉型為經營自有品牌後，目前為興櫃生技公司；光鼎生技目前不僅是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠，更獲知名調研機構Research&Markets在毛細管電泳儀產業報告中列入與Agilent（安捷倫）、QIAGEN、ThermoFisher等國際大廠齊名的公司。

光鼎生技董事長蔡守冠並非光鼎生技最初創辦人，但他是2004年公司創立時的最早員工。加入光鼎之前，蔡守冠原本和生技產業沒有任何交集。他大學和碩士主修土木工程、曾在桃園高鐵站當過機電組系統整合主管，加入光鼎生技時，蔡守冠的職位是專案經理，後來隨著公司一連串的發展演變，也讓蔡守冠逐步接下公司領導重擔。

橫向溝通 扁平化管理

有一年光鼎生技的海外代工客戶被併購，但是卻沒有眷顧到在台灣的光鼎生技，當時一群工程師在光鼎面臨前途未卜的挑戰，2007年蔡守冠出頭帶領公司，將光鼎轉型為自有品牌公司。

多年來光鼎生技以「BiOptic」自有品牌的Qsep系列分析儀已行銷至包含東非共同體五國、尚比亞WHO實驗室、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯等61國家，累計賣出近2,800台，目前在歐美二大市場的滲透率仍持續成長。

蔡守冠說，他的職場生涯都在跨領域做中學、學中做，摸著石頭過河。一開始在公司做技術、然後研究市場，到了這幾年來又開始學資本操作，直到2020年更是順利獲得生技博士學位。

提到如何經營光鼎生技，蔡守冠說，光鼎從一家只有幾名員工的公司，到現在員工已達到100人以上，再加上公司發展的產品，專業跨度包含生物、電子、電機、機械等，若橫向溝通不夠順暢，常會造成許多誤解。

蔡守冠認為，多年來光鼎生技的管理向來維持著扁平化的管理，公司規模小時，許多不同專業透過不同的高階主管，可直接向他報告工作進程，但是隨著光鼎生技的產品技術愈來愈複雜，蔡守冠慢慢發覺，任何一項產品的精，都無法透過單一部門或團隊就能克服；因此，他在2024年起進行了一系列組織調整，目標是以任務導向，讓工作更加明確。

拓展技能 推部門輪調

光鼎生技做為一家生技公司，目前組織上有三分之一為研發人員，另有三分之一員工負責生產相關工作，最後三分之一員工負責業務推廣與行政管理。

為了提升員工的跨領域專業技能，蔡守冠會適時的讓研發、生產及銷售等不同部門的人員進行調動，在第一線的業務推廣人員能因為更熟悉公司的產品，可更熟悉的提供客戶售後服務；另一方面，研發部門的員工因為熟悉第一線業務工作，將能更清楚掌握研發的重點。

2024年12月20日光鼎生技舉行20周年慶祝典禮時，蔡守冠表示，公司將在既有營運基礎上，持續深耕定點照護（POCT）、液態活檢、基因檢測、DNA鑑定等四大領域，期待透過自有的雙研發團隊、攜手合作夥伴，打造光鼎生技成為一站式且全方位大健康基因檢測與預防醫學集團，再創下一個20年的成長軌跡。