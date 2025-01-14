古書今贏／綜觀全局 集思廣益

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

領導者身在棋局不能跳脫棋局，否則無法綜觀全局利害；下決策前多方聽取意見，可以集思廣益，了解說者見識和能力。

《左傳》魯僖公二年（西元前658年），晉國想攻打虢國，擔心虞國從中作梗，大夫荀息知道虞君愛占小便宜，也或許是知道虞、虢兩國表面互助，其實彼此有心結，於是向晉獻公提出建議，拿屈地的良馬和垂棘的玉璧，賄賂虞君以便借路。

晉獻公人認為事情沒有那麼簡單，虞國大夫宮之奇不可能坐視不管；荀息覺得不必想太多，宮之奇是個直腸子，但是性情柔和，看到問題只會勸諫阻止，不會據理力爭，只要按照計畫一定成功（原文：懦而不能強諫，少長於君，君暱之，雖諫將不聽）。

狀況正如荀息所料，虞君這個損友，一看到禮物清單，就龍心大悅，也不知道是怎麼想的，為了更快拿到寶物，竟然爭取當先鋒，根本不管這樣做不但會害死道友，連自己也要賠了進去。

魯僖公五年，晉國再度向虞國借道，宮之奇苦口婆心勸諫（唇亡齒寒），虞君隨口搪塞敷衍，宮之奇眼看大禍臨頭，只好腳底抹油溜之大吉。晉軍滅掉虢國之後，回程順便把虞國滅了，連原先到手的寶物也拿了回去，虞君被笑稱幫別人保管財物，只能過乾癮。

提案人看到問題點，分層一起提案，更能發揮力量。《左傳》魯宣公二年（西元前607年），晉靈公殘暴無道，閒著沒事站在高台拿彈弓射人，還殺了熊掌沒煮爛的廚師。大夫趙盾決定挺身勸諫，太傅士會告訴趙盾：「您年高望重，由我先上，不行您再上，以免一開始『被打槍』，我們沒辦法接著聲援說話。」

可惜晉靈公心性狡猾，士會剛要開口，靈公先發制人承認錯誤，士會只能叩頭提醒「知錯要改最好」，靈公倒行逆施，也為自己的行為付出代價，最後在桃園被趙穿領兵攻殺喪命。

重大決策案件，攸關組織成敗，仔細聽問和觀察很重要；提出建議時，上司不置可否，可能仍在思考，不必強逼要承諾，如果確定有風險，要有幫忙收尾的準備，心裡有遺憾，不能有自炫心態。

三國時的袁紹兵強馬壯，深信官渡大戰必勝無疑，幕僚田豐提出異議，讓袁紹非常生氣，叫人把田豐關了起來，打算大軍凱旋歸來，炫耀一番後再放出。

偏偏官渡之戰，袁紹以優勢兵力慘敗，有人告訴牢中的田豐，大將軍回來之後一定被重用，田豐深知道袁紹外寬內忌，自己必死無疑，果然袁紹回來第一件事就是處死田豐。建安六年（201年），袁紹攻曹，倉亭之戰依舊戰敗，次年含恨離世。

真話刺耳，實話讓人掃興，領導者聽取善導，部屬不隨便敷衍唯唯諾諾，這是組織的福氣；為了怕挨罵，不敢說真話代表失職，說了不被接受，那是領導者的風險決定。

領導者

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