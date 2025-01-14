行銷線上／品牌重新定位 才能抓住眼球

在競爭激烈又瞬息萬變的市場裡，個人品牌的建立對專業人士、企業家、領導者很重要。個人品牌定位需要與時俱進、動態策略。在市場環境、目標客戶需求或自身成長發生變化時，就如同商業模式的檢視警示亮起，提醒此時品牌定位可能需要重新調整。

許多人常忽略定期檢視個人品牌定位是否仍符合當今市場需求，導致影響力逐漸減弱。因此，了解何時該進行個人品牌的重新定位，對於保持品牌的競爭力是重要的。以下將從幾個常見的情境切入，說明在什麼情況下需要重新定位個人品牌，並提供具體的觀察指標，協助你評估調整定位的時機。

一、目標市場改變或需求發生變化。最明顯的信號來自市場需求的改變，當你發現原本的客戶群開始流失，表示你的服務和產品不再能夠解決客戶的核心痛點。

當今是科技快速發展的時候，新技術可能徹底改變客戶的習慣和期待。例如，一位專注於財務顧問服務的專家，可能需要因應AI技術的興起，將自己重新定位為「整合AI技術的財務管理專家」，以滿足客戶與時俱進的需求。

二、競爭者大量湧入，市場飽和。當市場上出現大量提供類似服務的競爭者，使得原本的差異化優勢不再明顯時，或者因為科技技術的改變，致使原本的利基市場被破壞，市場遊戲規定被重新制定，那麼重新定位就顯得格外重要。比如一位通用型的職涯規劃講師，可以選擇專注於「知識工作者的AI協作力提升」，開創新的市場定位。

三、品牌形象無法反應自身成長與市場認知出現落差。隨著時間推進，專業能力和事業範疇可能會不斷提升，但如果你的個人品牌形象仍停留在舊有定位上，就會造成市場對你的認知落後於實際價值。此外，如果市場對你的品牌認知與你希望的形象不一致，也意味著品牌訊息傳遞出現了問題。

舉例來說，A先生原本是「時間管理講師」，轉型「企業決策效率顧問」，藉此提升專業形象。B先生原本是專注於基層與中階管理者培訓的講師，在累積了更多高階管理經驗後，可以轉型為企業教練。

四、無法吸引更高層次的客戶。當你的品牌定位無法吸引到你理想中的高端客戶，發現自己的客戶群始終侷限在低階市場，或是價格提案經常遭到質疑時，通常是因為品牌缺乏權威感，或是品牌形象過於狹隘，無法與高階客戶產生共鳴。需要思考重新定位表達出適當的品牌價值。

五、品牌形象過於局限，限制未來發展。如果你發現目前的品牌形象過於狹隘，無法支撐你長期的事業目標，限制了未來的發展空間，那麼擴大品牌範疇的重新定位就變得必要。品牌形象應該具有彈性，能夠隨著事業的發展而調整，避免因為過於聚焦某一領域而限制了成長空間。

例如，從「內容行銷專家」轉型為「OMO（虛實整合）品牌顧問」，不僅能擴大服務範圍，更能為未來的成長創造更多可能性。

個人品牌的重新定位不是倉促的決定，品牌定位是個人品牌建設的基石，需要隨著市場變化、自身成長、競爭環境等因素不斷調整。透過觀察市場需求、客戶回饋以及市場競爭動態評估，能夠較清晰地判斷何時該進行品牌重新定位，避免品牌停滯不前，並持續吸引更高價值的商機。