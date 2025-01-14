友善環境 創造卓越／縮小區域差異 達成全球減碳

以區域間的發電量相比較，在2022年亞洲在再生能源發電量為全球領先，發電量達到3,749太瓦時（TWh），增長9.3%，主要受益於太陽能和水電的推動，彌補了風能和生質能的下降，亞洲國家中，以中國為主要成長的動能，印尼其次，南韓、台灣、越南也有顯著成長。

區域間相較，北美首次位居發電量第二名，達到1,493TWh，成長8.6%，主要成長來自於美國。歐洲的發電量則為1,462TWh，較2021年小幅下降0.6%，除了英國和德國有小幅成長外，其他發電量較大的國家包含挪威、義大利和西班牙的發電量都較 2021年有所退步。

南美洲的發電量為940TWh，較2021年增長11.9%，這得益於水電的恢復和太陽能的更大貢獻。歐亞地區（Eurasia）土耳其的發電量成長彌補了俄羅斯的小幅下降，使此地區的發電量達363TWh，微幅成長約2.5%，其中主要來自於太陽光電和風力發電。

非洲的發電量為205TWh，成長約3.5%。大洋洲的發電量成長則相當強勁，漲幅約14.1%，達到125TWh的發電量，增長強勁。中美洲和加勒比地區的發電量為57TWh，增長1.3%。最後，中東的發電量為47TWh，增長16.9%，雖然因量體小而顯得漲幅驚人，但也反映出此地區持續擴大的風力發電裝置和太陽能裝置。

至於各地區間的再生能源的占比排名，南美洲以75.0%之姿大幅領先其他區域，主要再生能源發電來源為水力發電，占其再生能源發電量的四分之三。

歐洲再生能源發電量占比為40.5%，其電力組合較為多元：35.7%來自風力發電、33.3%來自水力發電、16.1%來自太陽光電、14.0%來自生質能發電和0.8%來自地熱能。

中美洲和加勒比地區以及大洋洲地區的再生能源占比皆接近38.0%。在北美再生能源發電量占該區域發電量的27.0%，而亞洲則為26.2%，再生能源發電之於該區總發電量占比排名敬陪末座的地區，則包括歐亞地區的23.5%，非洲的22.8%，以及明顯落後的中東地區，2022年僅有3.4%的電力來自於再生能源。

儘管再生能源裝置容量與發電量皆有所成長，但全球整體而言對化石燃料能源的依賴仍存在，尤其在已發展經濟體與發展中經濟體之間的落差更為顯著。

PwC《2024淨零排放經濟指數報告》揭示2023年七大工業國組織（G7）GDP碳密集度降幅為5.31%，而新興七國（E7）碳密集度上升0.04%，顯示新興市場仰賴化石燃料發展工業化與都市化，仍在努力平衡經濟成長的追求與減碳目標的達成。

由於再生能源建置的前期成本較高，發展中國家不容易在短期內放棄石化燃料，並且缺乏已開發國家所具備的完善融資體制，再加上技術相對落後，為了縮小區域間的差異，共同達成全球的減碳目標，E7等發展中經濟體的再生能源進展還須仰賴國際社會—尤其G7為首的已發展經濟體—就資金與技術給予協助。