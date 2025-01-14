「地王」鄰居現身！台北101周邊每坪108萬奪冠 竹縣土地現值漲贏竹市

據實價登錄資料顯示，六都、新竹縣市「地王」之住宅鄰居現身，最高住宅房價由台北101大樓周邊平均每坪成交價108萬元居冠；以漲幅來說，新竹縣竹北市公園段482地號以漲幅90.9%最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北101大樓為全國最知名地標，周邊所處的信義計畫區歷經多年發展，群聚各大百貨業者，為最頂尖商圈，亦形成台北市最具指標性的豪宅聚落，帶動區域房價上揚，就算為中古物件，每坪成交單價亦動輒破百萬元，無庸置疑穩坐台灣地王寶座。

據實價登錄網資料顯示，2024年六都、新竹縣市「地王」方圓2.5公里之住宅交易中，2024年台北市地王－台北101大樓每坪土地公告現值達695萬元，其周邊住宅每坪成交均價更達108萬元，每坪土地公告現值、周邊住宅每坪成交均價雙雙位居六都、新竹縣市之首。

以漲幅來看，六都、新竹縣市中，新竹縣「地王」竹北市公園段482地號、以五年漲幅90.9%、居房價成長王，2024年每坪公告土地現值達100萬元；不過對照2024年新竹市地王城隍廟旁中山路角地、近五年土地漲幅僅46.2%，每坪公告土地現值為151萬元，兩者漲勢有不小差距。

住商不動產新竹圓環昕語研加盟店店長趙康翔分析，新竹縣房價漲勢更勝新竹舊市區，主因近年新竹房市在竹科客持續進場，帶動區域房價、地價有明顯上漲。而高科技人才購屋思維追求與工作地點相近，或是交通方便進出，較青睞新竹縣竹北市一帶，讓竹北公告土地現值節節高升；加上新竹縣有新竹高鐵特區等重劃區議題，新案推動區域房價上揚，且街廓也相較舊市區來得整潔，易吸引年輕高資產族群，也是新竹縣房價、地價漲勢更勝新竹舊市區的原因。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，綜觀六都、新竹縣市地王座落位置多處商業機能最齊全的蛋黃區，也顯示各行政區發展軌跡，惟可見部分縣市反而正核心房價漲勢較顯疲弱。

徐佳馨舉例，如桃園市地王，位處桃園火車站旁，周邊房價僅微幅起漲不到一成，主因是該地位處舊市區，商業機能雖成熟，惟周邊素地缺乏，改建亦有不小難度，無房市議題，難以推升房價，致使漲勢較顯侷限，對民眾來說，與其搶進地王，不如前進優質新開發區，當多頭時更有前景。