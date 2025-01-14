新北市「200萬年薪」房貸族五年暴增近六成 申貸量近5,000件

據聯徵中心資料顯示，與五年前相比，新北市年收入超過200萬的房貸族大增近六成，購屋熱區則是板橋奪冠，其次為新莊、林口區。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來新北市高收入族群購屋申貸愈來愈多，這一現象可歸因於兩個主要因素，一是高收入族群的聚集，二是理財觀念的轉變；首先，近幾年在台商回流、產業發展、重點建設的加持下，新北市吸引大量企業主、中高階主管及科技新貴駐足，加上新北市房價相較北市仍具競爭力且豪宅入手門檻相對低，讓不少台北市的高收入族群選擇到新北置產。

另一方面，莊思敏分析，理財觀念的轉變，過去富人大多傾向現金買房，但現在越來越多的有錢人選擇善用銀行貸款，將更多現金保留在口袋中，並將其投入其他投資渠道，以提升資產運作的靈活性，理財觀念轉變也是新北市高收入房貸族大增的原因。

據聯合徵信中心資料顯示，2024年前三季新北市年收入超過200萬的房貸族達4,729件，較五年前申貸件數2,989件大幅增加58%；以區域來看，購屋熱區則是板橋奪冠，其次為新莊、林口區，相較五年前購屋前三名、居第二名的中和區已降至第六名，板橋、林口區同樣居第一、第三名。

中信房屋板橋實踐加盟店店長吳群欽表示，板橋區是新北的政經中心，坐擁三鐵共構，與台北市僅一橋之隔，聯外交通相當便利，而且板橋還有新板特區、江子翠、新埔、府中、亞東醫院等多個成熟商圈，生活機能豐富，向來是新北高收入人士購屋的首選區塊。

吳群欽指出，去年上半年在資金潮的挹注下，板橋房市表現相當亮眼，由實價登錄揭露，去年板橋已有多間成屋社區的最高每坪成交單價突破百萬元大關，而預售案「三輝白昀」最高每坪成交單價更突破120萬元，刷新新北市房價天花板。

值得注意的是，土城區五年前在購屋熱區榜上無名，去年前三季則搶進第八名、擠下蘆洲。