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富邦媒董事會通過6.86億資本支出 加強物流倉儲建置

中央社／ 台北14日電

電商龍頭富邦媒今天召開董事會，會中核准2025年公司及子公司多項資本支出計畫，包括物流中心建置、倉儲營運設備、資訊設備及配送車隊建置等，經費合計約新台幣6.86億元。

富邦媒公告中提到，上述資本支出計畫款項支付，依實際執行進度請款；富邦媒向中央社記者表示，實際支出計畫將於2月下旬的法說會公布。

此外，富邦媒預計在5月27日召開股東會，討論事項包括擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產的使用權資產案。

富邦媒2024年11月曾公告，為因應倉儲物流布局策略、提升整體物流效率，向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物A1、A2棟，包含公設及汽機車位；承租期間為自點交日起算20個租賃年度，使用權資產總金額為107億7529萬7828元。

富邦媒 建築物 資本支出

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