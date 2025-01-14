健亞等六公司開發糖尿病新藥DBPR108 成功取得大陸藥證

新藥開發公司健亞（4130）近日宣布，由該公司主導、結合中化、永信、東洋、南光及信東等六大本土藥廠組成的產業聯盟合作開發的糖尿病一類新藥DBPR108，已透過大陸授權合作夥伴石藥集團順利獲得中國大陸藥監局的上市許可，不僅可開始搶攻百億市場商機，台灣公司今年第1季就會認列里程碑金，後續上市也將依照銷售認列分潤。

健亞生技表示，DBPR108（普盧格列汀）是一種DPP4抑制劑的新成分新藥（NCE），適用於改善成年人第二型糖尿病患者的血糖控制，具有藥效持久、不易誘發低血糖和增加體重，安全性高、副作用小，專利保護等開發優勢。這項藥物初期乃以健亞為首，結合六大本土藥廠組成的產業聯盟，與國衛院等學研單位合作開發。

國衛院當時主導開發DBPR108的前生醫所所長趙宇生表示，這項藥物是結合台灣人的智慧開發出來的重磅新藥，如今能順利在海外取得上市許可，證實台灣絕對有實力發展出具有影響力的國際大藥。

健亞生技指出，DBPR108曾經獲得行政院首例「促成生技」三年1.5億元補助，成功獲得台灣與美國FDA核准執行第一期臨床試驗，其後與中國大陸前四大藥企石藥集團中奇製藥技術（石家莊）有限公司，簽署技術授權與開發合同，繼續合作劑型與在中國大陸進行臨床開發，歷時12年，終於順利於大陸取得藥證上市。

根據IDF（國際糖尿病聯盟）調查顯示，2021年全球約有5.37億成年人（20~79歲）患有糖尿病，發病率達10%，意即每十個成年人中就有一人患病。預計到2030年，糖尿病患者將上升到6.43億人。值得關注的是，中國大陸約有1.41億糖尿病人口，位居全球第一，其餘國家包括印度和巴基斯坦分別位居二、三；美國3,220萬人位居第四，預計到2045年，前三名的排名將保持不變。估計全球有關糖尿病患的健康支出（health expenditure）於2021年約9,660億美元，美國與中國大陸為全球前兩大藥物市場，預估2030年全球將成長至1.03兆美元。