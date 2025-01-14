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台灣首顆監測空污及溫室氣體衛星 拚3年內升空

中央社／ 台北14日電

為迅速掌握境外污染物對台影響，環境部將與國家太空中心合作，發射台灣首顆監測空污與溫室氣體的人造衛星，計畫經費擬規劃投入新台幣61億元，力拚3年內、民國118年前發射成功。

國家科學及技術委員會今天下午舉辦第13次委員會議，環境部在會中提報「利用新興科技監測與治理空氣品質」，規劃運用衛星資料及人工智慧（AI）技術進行智慧監測與治理。

委員會後國科會舉辦說明記者會，環境部監測資訊司司長謝炳輝表示，環境部以科學為基礎，量測空氣品質監測數據，提供空污管制策略參考依據，去年首次與美國太空總署（NASA）及國內學者專家、跨部會合作，於高屏地區執行垂直3D空品觀測實驗。

謝炳輝指出，除解析從地面至3000公尺的氣象環流場分布，更進一步透過比對飛機觀測與無人機採樣，明確解析污染物濃度的垂直變化，並提供模式模擬及衛星觀測作為校驗，增進空品不良預警能力，與作為制定管制改善策略參考。

另一方面，謝炳輝表示，環境部透過物聯網累積大數據及結合生成式AI技術，強化污染源溯源能力，提高智慧治理效率。

此外，謝炳輝提到，環境部規劃與國家太空中心（TASA）合作，研發國內第1顆監測環境溫室氣體與空氣品質的衛星，以期快速掌握中國、東南亞地區等境外空污傳輸、溫室氣體對台灣的影響程度，提升環境監測時空解析。

與會的TASA主任吳宗信說，此計畫執行期程為民國115年至120年，衛星將搭載多光譜、高光譜儀器，除細懸浮微粒PM2.5，還可以同時監測溫室氣體，比如二氧化碳、甲烷等。

環境部官員補充說明，此計畫預算編列約新台幣61億元，初步規劃此方案一共會有4顆衛星，以滿足多時段監控的需求，預計第1顆升空時間落在118年之前，也就是3年之內。

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