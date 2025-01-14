薰衣草森林旗下「心之芳庭」告別北屯 進駐南投九九峰園區

薰衣草森林集團深耕地方及幸福休閒觀光產業多年，旗下品牌跨足餐飲、旅宿、觀光、選物等產業領域。其中，台灣首座結合婚禮與觀光旅遊的綜合園區-「心之芳庭」，於14日宣布因地主不續約的原因，將於3月31日結束北屯據點經營。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示，15年來，心之芳庭將台中北屯山頭從一片荒煙蔓草之地，打造成中部最知名的休閒與婚宴場域，雖因土地承租問題將告別北屯據點，但此決定並不代表結束，心之芳庭未來將於「南投九九峰園區」開啟新篇章。

為此，薰衣草森林集團已新成立久久森公司主導整個園區的規劃與經營，公司資本額6,000萬元，薰衣草森林集團占50%股權，入股的合作股東還包括微熱山丘、天際航空及鴻禧旅行社。

心之芳庭以南法莊園的異國浪漫與獨特美景聞名，自2009年開園以來，見證許多戀人從戀情萌芽至開花結果，也陪伴無數遊客體驗不同的幸福。15年來，創造許多豐碩果實，包括累積超過320萬旅客的造訪足跡，見證3,399對新人長長久久的幸福承諾。

而身為台灣戶外婚禮的先驅，以及全亞洲首張國際低碳認證的婚宴場所，共舉辦了1,249場戶外婚宴，減少約1,494公噸的碳排放量，相當約2.4座台北大安森林公園面積的樹林每年吸收的碳量。

心之芳庭雖然將於3月31日結束北屯據點，王村煌表示，心之芳庭將進駐集團新事業-薰衣草森林南投九九峰園區，以全新面貌與眾人再續前緣，傳播幸福與永續共好。

心之芳庭為向曾在這裡許下承諾的新人、造訪的遊客與賓客致上誠摯感謝，春節期間（1月29日至2月2日）將重新開放入園，舉辦「Merci！愛不散」感謝祭活動。生肖屬蛇和特定條件對象可免費入園外、更祭出多重感謝好康及精心以玫瑰、繡球花、瑪格麗特等象徵愛與感謝的園藝美景供民眾拍照打卡。

此外，還能享受中式團圓桌菜及異國美食。王村煌誠摯邀請大家在春節期間造訪，感受心之芳庭獨特的自然景致與美好時光。

王村煌指出，薰衣草森林集團觀察到因經濟環境因素，民眾旅遊方式轉向M型化深度體驗，及低碳「永續旅行」的發展前景，而報復性海外旅遊熱潮逐漸趨緩，出國動能將恢復正常。王村煌預期，2025年下半年國內旅遊將｢由雨轉晴｣。

有鑑於此，薰衣草森林集團進軍南投觀光休閒市場，攜手南投縣政府打造台灣首座結合「自然永續、療癒之境、深度體驗及在地共好」的薰衣草森林-九九峰園區。

此園區是全台第一座4.9公頃永續森林互動園區，自法國引進全台唯一「氦氣球」探索體驗，讓民眾可在300公尺高空中飽覽南投美麗景致。

北海道知名獨立咖啡「森彥MORIHICO.」，也將於此設立全球海外首發店，王村煌說，其對咖啡的嚴謹，更曾讓紐約時報以「邪教咖啡館（Cult Roaster）」一詞形容其吸引無數旅客排隊都要體驗的熱潮。另外，微熱山丘也將進駐園區，設立旗艦店。

園區採用低碳綠色建築設計，規劃美術館、婚宴會館、餐廳及環境教育館等多元體驗，以及結合南投在地特色物產打造的伴手禮品店，提供全家都適宜的慢遊體驗，預計2026年春季正式營運，目標每年吸引逾50萬遊客到訪，創造2.5億元年營收，可望帶動地方觀光產業。

王村煌表示，慢旅行（Slow Travel），放緩腳步、體驗在地的深度旅遊，已成許多民眾旅行的方式。薰衣草森林集團旗下旅宿品牌「緩慢Adagio」，看好此趨勢及日本觀光政策友善，開發成本較低，決定深耕北海道旅遊市場，打造以四季風景、獨特體驗的高端旅宿「緩慢．北海道十勝岳渡假村」，預計2026年夏天正式營運。