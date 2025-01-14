雅祥生醫結盟瑩碩開發新型抗凝血劑 攻首發學名藥商機

雅祥生醫（6652）與專業藥物傳輸技術開發商瑩碩（6677）14日共同宣布，雙方簽署藥物共同開發合約，鎖定一項全球年銷售額逾10億美元的新型口服抗凝血劑，以迴避專利方式進行開發，爭取成為首發學名藥上市。簽約儀式由雅祥生醫董事長張鴻仁、瑩碩生技董事長王建治代表雙方完成。

根據合約，雙方將結合各自優勢，共同參與合作標的藥物之開發、生產及銷售事宜，同時共同分擔相關費用與共享產品上市後的銷售利潤，預計3年內完成產品開發，初期先在台灣進行生體相等性（BE）試驗，並以2028年領證為目標。若一切順利，下階段將再攜手進軍國際市場。

張鴻仁表示，為彰顯台灣學名藥的研發能力、鼓勵業者前進國際打世界盃，政府去年底釋出多項有利產業發展的藥價改革方案，其中針對原廠藥逾專利期五年內首兩張取得上市證的台灣製造學名藥，最高給予原廠藥相同健保價格，大幅提高業者搶先布局專利即將到期的重磅或利基藥物。

雅祥生醫自兩年前調整營運模式，透過與同業策略合作跨足特殊劑型或利基學名藥產品。雅祥生醫總經理張婉雅表示，很高興有機會與瑩碩在首發學名藥領域共同合作，憑藉其擁有多項成熟獨特的技術平台、以及拿下國內逾20多張首發學名藥證的實績，期待雙方建立長期互利的夥伴關係。

王建治表示，很高興與雅祥生醫建立起合作關係，憑藉該團隊在先進藥物開發領域擁有專業的技術實力，以及專注歐美國際市場累積的法規及市場經驗，透過資源互補與共享，將攜手拓展專利過期後的首發學名藥市場商機。

瑩碩總經理顏麟權進一步說明，本次雙方合作的口服抗凝血劑，屬於一種新作用機轉藥物。該藥物具有高度選擇性，可直接抑制第Xa凝血因子，防止血栓形成，以有效預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風及全身性栓塞，也可用於治療靜脈栓塞，包括深層靜脈栓塞及肺栓塞等。

根據IQVIA資訊顯示，該原廠藥2023年在台灣的銷售額約2,960萬美元，亞太地區銷售額約8.76億美元，全球市場規模則高達23.63億美元（相當於新台幣756億元），過去6年複合成長率近達19.24%。