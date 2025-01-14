新光三越數位轉型有成 AI+數據找出年輕新富客群

新光三越近年積極在賣場進行數位轉型，包括支付、行銷與客戶服務都加強數位化。Appier（沛星互動科技）大中華區企業解決方案副總經理李致杰表示，近年來與新光三越合作，開發新的客戶，新光三越以大量數據進行梳理和貼標後，找出多元場景，特別是發掘年紀較輕的新用戶。

李致杰指出，新光三越有大量線上數據與後台統計資料，導入AI後有多種現場模型，將會員實體活動行為連結到App資料庫，帶動行銷自動化、推薦個人化應用。例如，針對消費者行為在進場後用AI模型精準預測消費者行為，進行動態推薦與智慧行銷，有效提升會員的品牌忠誠度與用戶黏著度，也開發年輕Z世代「新富」階層消費力。

新光三越數位發展部副總黃韻芝則表示，新光三越透過完善會員虛實整合的全通路消費體驗。未來也期待透過AI 技術創新應用，實現更加個人化的消費體驗，推動新光三越在智慧零售建立領導地位。