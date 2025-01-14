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教科書級的發展速度！台中北屯機捷特區成移居核心地段

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中市環74沿線重劃區2020~2024年新建案推案量排行前四。資料來源／樂居
台中市環74沿線重劃區2020~2024年新建案推案量排行前四。資料來源／樂居

台中近年各重劃區發展快速，尤以北屯機捷特區表現最為亮眼，受惠於機捷通車及優質生活圈條件，大幅的建設量能帶動區域快速崛起，短短三年內房價創下環74沿線漲幅65%的佳績，近期更是陸續出現「漢宇雲衍Sky Vision」、「富宇鉑金大苑8816」、和「遠雄敦富」等備受矚目的指標性建案，展現區域發展實力。

根據樂居最新統計，占地103公頃的北屯機捷特區可說展現了「教科書級」的發展速度，從2021年的12棟大樓快速成長至現今32棟完工，並有19個建案持續興建中，近五年新推案量更達8,063戶，在台中環內推案量位居之冠；在房價表現方面，該區從2021年時的每坪均價33.1萬元上揚至2024年的每坪54.5萬元，漲幅達1.65倍，在環74沿線重劃區中排名第一。

在人口結構方面，根據內政部全球人口資料庫統計，北屯區每月淨遷徙人數均居各區之冠，目前人口約31.02萬人，是中部人口最多的行政區；其中，區域所屬的舊社里更從2020年的7,565人快速成長至2024年的18,201人，年輕族群比例高達七成。

此外，區內商業機能也持續升級，商業區和特商區占比達20%，遠高於一般重劃區3-10%的水準，目前包含匯豐銀行、康是美、燦坤、大地商場、中聯百貨等指標商家皆已進駐，後續加上12條聯外道路工程陸續推進，以及北屯總站、舊社站和松竹站三座捷運站點的交通優勢，持續吸引北北屯、潭子、太平等地區的民眾移入。

在地品牌建商漢宇建設便精準掌握區域發展契機，近期在機捷特區的溝背段推出「漢宇雲衍Sky Vision」27層樓高百米地標住宅，坐落雙公園1513坪帝王角地，產品規劃38~48坪均值型3~4房，更擁有迎賓車道、四季溫水泳池、空中酒吧等豪宅級公設，為住戶營造極具品味與層次的生活體驗，更鎖定科技、企業主與醫療菁英族群，為追求質感生活的高端客層量身打造。

不僅如此，「漢宇雲衍Sky Vision」基地除了距離捷運綠線「北屯總站」僅260公尺左右，還可輕鬆串聯國道1號、國道4號，囊括大型公園綠地與便利的機捷交通與商場優勢，滿足在地自住需求。

市場上其他指標建案也展現區域實力，如位於松竹路一段的「富宇鉑金大苑8816」，可從基地步行至台中捷運松竹站和台鐵松竹站，鄰近COSTCO、大買家量販店等商圈，目前個案最高成交單價已達66.9萬元；「遠雄敦富」則擁有1300坪開闊基地，三面臨路，基地位於好市多對面，開案後吸引大量首購族、菁英家庭關注，該社區最高成交單價也來到63.6萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，近年來台中北屯區的發展迅速，尤其在機捷通車後，該區成為台中市最具潛力的熱區之一，北屯機捷特區以其迅速的發展和完善的生活機能，吸引了大量人口和商業投資，「目前北屯機捷特區已進入開發中後期，總面積約59公頃的建地中，住宅區已達81%開發率，商業用地也達52%，隨著交通建設持續優化和周邊十四期重劃區的漢神購物中心、巨蛋等重大建設陸續到位，預期將持續成為台中市的重要發展熱點預期，鞏固北台中黃金生活圈的核心地位」。

「漢宇雲衍Sky Vision」特別為基地進行美化，期許與鄰里共好。記者朱曼寧／攝影
「漢宇雲衍Sky Vision」特別為基地進行美化，期許與鄰里共好。記者朱曼寧／攝影
好市多北台中店。記者朱曼寧／攝影
好市多北台中店。記者朱曼寧／攝影

機捷 重劃區

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