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展現重建決心 北市整宅都更門檻「降至八成」拚加速

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
南機場整宅地區現況。北市都更處提供
南機場整宅地區現況。北市都更處提供

為讓老舊整建住宅住戶更安心居住，加快都市更新腳步，北市都市更新處14日宣布，降低整宅公辦都更的第二階段意願門檻，從原本的九成降到八成，讓整宅社區可以更快進入第三階段的模擬選屋程序。

北市都更處表示，北市早在2023年10月就推出了「整建住宅專案計畫」，不僅提供額外的容積獎勵，還有補助經濟弱勢戶貸款利息等優惠，成功吸引不少住戶參與，隨著這些建築逐漸老化，公共安全隱患和生活環境問題越來越嚴重，讓住戶期待重建的需求更加迫切。

為此，北市都更處宣布，2025年降低第二階段的意願門檻到八成，讓整宅社區可以更快進入第三階段的模擬選屋程序，希望能幫助住戶更迅速地釐清權值、估算需補金額及規劃房型，有效提升重建效率。

北市都更處解釋，整建住宅是早年北市府為安置公共工程拆遷戶所興建的集合住宅，單位面積小（約8至15坪）、戶數多（從數百到上千戶），加上產權複雜、住戶不斷更迭，更新過程往往非常困難，許多住戶曾在說明會上提到，對於達成九成意願門檻的漫長過程感到壓力與無力。

降低意願門檻後，北市都更處指出，以南機場整宅單元五和信維整宅為例，若意願達到八成，即可直接進入模擬選屋階段，為後續招商和重建打下基礎，當第三階段選屋比例達九成時，即可啟動招商計畫。

北市都更處說，透過這樣的逐步推動方式，不僅能加速整宅重建，還能鼓勵其他整建住宅啟動自辦更新，為改善環境與提高居住安全注入信心，真正實現安全、宜居的生活目標。

公辦都更 南機場 都市更新

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