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地王是房價保證？竹縣飆9成、這裡漲不到1成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北101大樓周邊土地價格寸土寸金，蟬連多年台北地王寶座。圖／住商機構提供
台北101大樓周邊土地價格寸土寸金，蟬連多年台北地王寶座。圖／住商機構提供

七大都會區近日陸續出爐今年土地公告現值，也揭曉各縣市之「地王」，住商機構觀察實價登錄資料，七都地王周邊最高房價由台北101大樓拿下，另比較七都地王5年來房價漲幅，則由新竹縣竹北市公園段482地號居冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，各縣市地王皆位處蛋黃地段，周邊房價自然頗具增值空間。

不過，住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，部分縣市反而正核心房價漲勢較顯疲弱，如桃園市地王，位處桃園火車站旁，周邊房價僅微幅起漲不到一成。

主因是此該地位處舊市區，商業機能雖成熟，惟周邊素地缺乏，改建亦有不小難度，無房市議題，難以推升房價，致使漲勢較顯侷限，對民眾來說，與其搶進地王，不如前進優質新開發區，當多頭時更有前景。

住商機構根據實價登錄數據，統計七都地王方圓2.5公里之住宅交易行情，並比較2020與2024年房價變化。

統計顯示，台北市蟬聯12年的地王台北101大樓，公告土地現值高達每坪695萬元，且2024年周邊住宅平均成交行情亦高達坪108萬元，雙雙位居七大都會區之首。

賴志昶分析，台北101大樓所處的信義計畫區歷經多年發展，群聚各大百貨業者，為全台最頂尖商圈，形成北市最具指標性的豪宅聚落，帶動區域房價上揚，就算為中古物件，每坪單價亦動輒上百萬元以上，坐穩全台灣地王寶座。

另觀察實價地王周邊房價漲幅，七都以新竹縣房價成長逾9成最高，惟位處市區的新竹市地王，房價漲幅卻約4成6，兩者漲幅相差頗大。

住商不動產新竹圓環昕語研加盟店店長趙康翔分析，新竹房市買盤以竹科客為主，高科技人才購屋思維追求與工作地點相近，或是交通方便進出，較青睞新竹縣竹北市一帶。

此外，新竹縣有新竹高鐵特區等重劃區議題，新案推動區域房價，且街廓也相較舊市區來得整潔，易吸引年輕高資產族群，讓新竹縣房價漲勢更勝新竹舊市區。

七大都會區地王周邊房價統計。表／住商機構提供
七大都會區地王周邊房價統計。表／住商機構提供

房價

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