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長榮航空成首家取得客、貨運雙領域 IATA CEIV鋰電池認證台廠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）攜手長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators） 鋰電池（Lithium Batteries）認證，成為台灣首家獲得客、貨運雙認證的航空公司，此認證彰顯長榮航空在客運與貨運領域的專業與作業卓越能力，並再次印證長榮航空及系統公司對於飛航安全的堅持。

鋰電池應用日益廣泛，且電商產品快速成長，無論是在航空貨運或旅客行李中，其運輸需求持續增加。面對此趨勢，長榮航空以安全為首要考量，攜手系統公司採取更嚴格的標準，從訓練、自我監測到風險與品質管理，確保符合國際規範，並降低運輸風險，提升鋰電池運輸的可靠性。

長榮航空此次認證範圍涵蓋客運、貨運與地勤作業的各環節，在客運領域中涵蓋旅客行李檢查、飛行員與空服員的應變訓練及航機滅火設備的完善；在貨運領域，則強化鋰電池貨物的儲存、裝卸及運輸管理。全面性作業體系皆遵循國際航空運輸協會（IATA）最嚴謹標準，確保貨物與行李的運輸安全。

長榮航空此次以「零缺點」標準通過CEIV鋰電池認證，此為繼2021年與2024年連續兩度取得CEIV Pharma冷鏈藥品認證後，成為台灣首家同時擁有鋰電池與冷鏈藥品雙認證的航空公司，持續提升客運與貨運領域專業能力，提供業界標竿的服務。

長榮航空以「安全、服務、永續」作為經營核心，並將「零失事」的安全目標融入每位員工的思維中，長榮航空不斷精進及創新，以卓越的飛航安全與服務提供旅客安全舒適的旅程，並為貨主提供更高標準的安全保障與服務品質，持續打造讓旅客信賴且永續領航的品牌。

客運 長榮航空

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