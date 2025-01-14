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新光三越數位轉型有成 AI鎖定開豪車年輕新富客群

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

到百貨公司總是能剛好收到適當的品牌與促銷推播嗎？新光三越近年來數位轉型有成，透過三個元素開發新客群，加強發現開豪車進百貨公司的「年輕新富」，推播相關促銷。

新光三越近年積極在賣場進行數位轉型，包括支付、行銷與客戶服務都加強數位化。Appier（沛星互動科技）大中華區企業解決方案副總經理李致杰表示，近年來與新光三越合作，開發新的客戶，新光三越以大量數據進行梳理和貼標後，找出多元場景，特別是發掘年紀更輕的新用戶。

他指出，新光三越成功三元素，包括首先是利用AI有效辨識車牌和品牌；其次是將汽車的相關資料，綁定用戶資料和後台，整理其消費模式和客單價；第三是利用AI高度去運算與預測用戶的喜好，因為即使開名車，也未必都喜愛高端用品，但可以利用消費模式，預測用戶可能喜愛的產品。

AI 新光三越 消費

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