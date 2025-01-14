新光三越攜手藝術家徐至宏打造「蛇來蛇趣」空間藝術展

結合蛇年祥瑞意象與童趣設計，新光三越今年特別邀請曾獲金鼎獎圖書插圖獎的知名藝術家 徐至宏，以其廣受喜愛的怪獸創作風格，為新光三越獨家全新打造「雙蛇獸」和「小蛋蛇」裝置藝術，即日起至2月28日在台北信義新天地、台中中港店、台南新天地期間限定展出《蛇來蛇趣空間藝術展》，邀請消費者在過年採買之際，也跟著小蛇們一起拍照打卡。

以童趣可愛的怪獸創作風格廣受民眾喜愛的台灣知名藝術家徐至宏，今年呼應蛇年，以小蛇從蛋中孵化的概念為發想，為新光三越獨家打造以「雙蛇獸」和「小蛋蛇」為主角的「蛇來蛇趣空間藝術展」。蛇年9大裝置藝術包括全新創作首度登場，長達7.6公尺、近3公尺高的雙蛇獸《雙蛇臨門》在台北信義新天地A8、A11／台中中港店／台南新天地出沒。

同時每日下午5點至晚上10點30分更將搭配燈光，幻化成與白天不同的怪獸型態、在台北信義新天地A11更有全台獨家，高達3層樓的《蛇舞春風》要與大家熱情拜年、蛇年最新創作─小蛋蛇與曾於新光三越工藝之夢展出的小蛋獸一起四處走春冒險，打造《小蛇與小蛋獸》要和大家一起感恩過去，展望未來、隨著春節歡樂氣氛，要邀請民眾一同熱情舞動的《雙蛇之舞》等，同時全台各店服務台／品牌櫃位更有超過100件高60公分的《小蛋蛇》小型公仔，就是要讓民眾在蛇年獲得滿滿好運與祝福，新的一年蛇麼攏賀。

蛇年不只是要讓民眾拍照打卡，新光三越更攜手徐至宏將藝術創作化為春節驚喜，首度推出一系列蛇年專屬周邊商品，為大小朋友帶來滿滿福氣與樂趣，包括：象徵春節祝福與滿滿財運的蛇舞春風好運福袋，1月14日至1月17日上午10點扣skm points 100點並以skm pay刷1,000元就能搶先預購、1月14日起扣skm points 50點可兌換「財蛇到！蛇年紅包袋」或「金蛇迎春！蛇年春聯」。1月31日起更有一系列獨家卡友禮即將登場，包括持skm pay單筆刷3,000元就能兌換蛇麼都好裝 帆布袋、有我給你靠 靠枕、多功能桌墊等蛇年限定聯名卡友禮。

不僅如此，現在起加入新光三越LINE官方好友，更能獲得「財蛇到新光三越」蛇年限定貼圖，同時1月15日至2月12日於蛇來蛇趣空間藝術展拍照打卡並Tag#新光三越蛇來蛇去空間藝術展，更能憑社群打卡畫面兌換限定的「造型便條紙」。