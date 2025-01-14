信義房屋許乃達：耐心培育新人 共創團隊佳績

33歲的信義房屋大湳店經理許乃達為新上任店長，工科畢業後，回到家中鐵工工程行工作，因為個性喜愛與人接觸，28歲選擇加入教育制度完善的信義房屋；他努力、不服輸，不僅獲得佳績，也致力培育新人，在陪伴新人練習的過程中，也更加精進自己的心態與能力，放大影響力，讓團隊共榮共好。

許乃達回想，剛入職時就為自己設定一年的目標，評估自己是否適合當業務，當時遇到不錯的店長，為他設定未來規劃，參選管理職，讓他剛起步就感到被重視，工作也開心有成就感。

不過，進入房仲業，許乃達才了解，不是口條好就能接進委託，起初專業知識不足，很難說服客戶，自己的個性不服輸，也還好有客戶的質疑，如同當頭棒喝，讓他補足自身不足，他在稅務、法律知識面下苦功，店長也手把手的陪同拜訪、委託、銷售、簽約，確保他工作的準確度，讓他的心態與工作能力大幅提升，第二年開始更有策略的全盤規劃如何銷售，也有能力接進更多委託。

工作上手後，許乃達也以身作則，協助新人融入團隊，他回想，有名實習生反應較慢、學習需要花較多時間，他在耐心教導的過程中，了解如何因材施教，每當實習生契據寫錯、得罪客戶說錯話，他陪伴實習生實際演練、成功轉正職，甚至拿下113年度分店業績第一，實習生每每與夥伴分享都會謝謝他，也讓他備感窩心，感到很有成就感。

今年4月，許乃達選上店長，接任原店的店長，要放大影響力，幫助更多同仁，起初他擔心「從同事變成店長，與同仁會不會有距離感？」他一一的跟同仁聊未來目標，帶領同仁一同完成，漸漸的同仁開始會回報案子的狀況，案件卡關也會與他共同商量找對策，增加成功率。

許乃達回想，曾有一個客戶是80多歲的老奶奶，要出售一間6千多萬的高總價物件，要在商圈交易並不容易，當時他首次拜訪就獲得老奶奶信任把房子交給他處理，銷售方就是他帶的實習生徒弟，實習生常常跑市場，擅於開發，認識了市場攤販，各自發揮優勢，合作成交大案子，也破了分店的業績紀錄，團隊合作的默契，也激勵了其他同仁，他與同仁的信任感提升，共同合作共好。