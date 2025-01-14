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國際油價衝4個半月新高 台塑四寶股價強彈

中央社／ 台北14日電

美國擴大對俄羅斯的石油制裁，推升國際油價走高，週一布蘭特原油期貨價格衝上每桶81.01美元，創下去年8月底以來的近4個半月新高，激勵台塑四寶股價今天強勁翻揚，一掃近期表現弱勢的陰霾。

包括台塑、南亞、台化今天早盤股價最高漲幅都超過半根停板，台塑化也同步開高，其中南亞盤中一度收復30元大關。

法人分析，今天台塑四寶股價強彈，先以跌深反彈視之，國際油價上漲，有利台塑化在途及庫存原料的帳面利益，其他台塑三寶將跟著受惠。不過中國石化新增產能過剩的局面一時半刻難解，國內塑化族群持續面臨挑戰。

美國上週五宣布對俄羅斯原油產業實施進一步制裁措施，範圍涵蓋俄國兩大原油生產商及出口業者、保險公司，以及超過150艘油輪，可能逼迫中國、印度等重要原油進口國另覓其他供應來源。推升國際油價走高。

台塑10日發布2024年自結財報，公司表示，中國利用低廉的原油、天然氣及煤炭等能源成本優勢，低價大量出口競銷，致使石化業遭遇前所未見的景氣低迷。

不過展望2025年，保守中藏樂觀。台塑表示，中國持續推出降準降息、提振房地產景氣等刺激經濟措施，如能促進房市回溫及淘汰無效率的落後產能，並提振內需，將可減輕生產過剩與削價競爭壓力，進而帶動石化產品需求增長；另外俄烏戰爭如果能夠結束，將有重建需求，帶動石化景氣自谷底反彈回升。

台塑化 國際油價

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