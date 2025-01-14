新北「200萬年薪」房貸族大增六成 房仲曝想法
中信房屋彙整聯徵中心資料指出，高收入族群積極進軍新北房地產市場，2024年前三季與2020年同期相比，新北市年收入超過200萬的房貸族大幅增加，申貸件數從2,989件增加到4,729件，成長幅度將近6成。
若對比高收入房貸族購屋熱區還可以發現，5年前的購屋熱區與目前大致相同，僅土城擠下蘆洲進入前十名，其他熱門行政區只有排名略有變化。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年新北高收入族群貸款購屋愈來愈熱絡，除了新北豪宅入手門檻相對低，吸引北市高收入族群置產，以及新北近年快速發展，吸引企業主、科技新貴入住外， 在地富人理財觀念轉變也是主因。
她表示，在過去，在地有錢人大多傾向現金買房，但現在越來越多的有錢人選擇善用銀行貸款，將更多現金保留在口袋中，並將其投入其他投資渠道，以提升資產運作的靈活性。
資料顯示，板橋區年收200萬以上貸款族達852件，位居高收入房貸族的購屋熱區榜首。
中信房屋板橋實踐加盟店店長吳群欽表示，板橋擁三鐵共構，與北市一橋之隔，聯外交通便利，而且板橋還有新板特區、江子翠、新埔、府中、亞東醫院等多個成熟商圈，生活機能豐富，向來是新北高收入人士購屋的首選區塊。
去年上半年在資金潮的挹注下，板橋房市表現相當亮眼，實價登錄揭露，去年板橋已有多間成屋社區的最高成交單價突破百萬元大關，而預售案「三輝白昀」的最高成交單價更突破120萬元，刷新新北房價天花板。
土城則擠下蘆洲，進入新北高收入房貸族前十大購屋熱區，莊思敏指出，土城有多個科技園區，如頂埔科技園區、永寧科技園區、中工雲宇宙AI園區等，吸引鴻海精密、正崴精密、鼎創達等眾多知名企業進駐，加上土城醫院、司法特區等重點建設項目的坐鎮，近年有很多收入可觀的科技人才和醫護人員到土城定居。
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