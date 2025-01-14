工具機程泰下半年營運盼回溫 東台、百德今年看成長
工具機廠商陸續釋出今年營運展望，其中程泰期盼今年下半年營運回溫，亞崴今年第1季業績可望年增，東台目標今年營運成長轉盈，百德預期今年業績成長雙位數百分比。
程泰集團董事長楊德華今天指出，整理全球代理商訊息，目前庫存水位滿，今年上半年工具機產業景氣仍不佳，若下半年中東和俄烏戰爭結束，預期工具機產業下半年景氣有機會回溫。
東台集團董事長嚴瑞雄指出，今年第1季末工具機景氣可漸明朗，預期下半年有機會回溫。
嚴瑞雄表示，今年東台集團營運目標成長轉盈，本業可望回升，主要受惠半導體印刷電路板設備拉貨，集團旗下亞太菁英航太業績回溫、中國大陸電動車應用持穩等。
展望程泰集團今年營運，楊德華預估，程泰第1季業績可能較2024年同期下滑，亞崴有機會較去年同期成長。
在年終獎金和員工分紅，楊德華表示，亞崴員工平均有2.5個月，程泰員工平均4個月，已經發放給員工，持續視業績狀況調薪。
百德機械總經理謝天昕預期，百德今年營運目標成長兩位數百分比，他看好航太、車用模具、精密機械加工等應用需求，其中中國民航機對於引擎設備製造需求可期。
展望美國市場，謝天昕指出，美國製造業回流政策，持續帶動工具機需求，預估今年百德在美國市場業績可較2024年佳。
在半導體設備布局，謝天昕表示，百德持續與潛在客戶洽商，最快今年第3季可明朗，至於氫能源應用布局，預估2026年底有機會小量生產，今年百德在醫療應用工具機產品可望成長。
法人指出，2024年美國占百德整體業績比重約15%，預估今年占比可突破20%；2024年航太應用占比約5成，主要鎖定飛機引擎工具機設備，另外車用模具占比約3成多。
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