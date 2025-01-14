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金仁寶集團擁抱AI拚翻轉！許介立高喊2028年衝600億元

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
金仁寶集團總裁許勝雄要求集團加速擁抱AI，不只是做AI硬體，還要善用工具。王郁倫攝影
金仁寶集團總裁許勝雄要求集團加速擁抱AI，不只是做AI硬體，還要善用工具。王郁倫攝影

金仁寶集團總裁許勝雄獨子許介立於2021及2024年分別接掌康舒（6282）及泰金寶董座，設下未來成長高標，康舒設定2028年業績翻倍，亦即營收突破600億元計畫，泰金寶在多座工廠今年投產下，營收獲利要雙高成長，2025年金仁寶集團將闖過2000億元大關，積極擁抱AI抱團轉型。

金仁寶集團13日舉行尾牙，總裁許勝雄指出，2024年集團總營收1964.79億元，比2023年1878.56億元成長4.59%，表現優於總經，他也呼籲在AI的時代，金仁寶不只產品要能夠進入AI的領域，經驗管理、生產儀器也要大量且深入的把AI的運用能力提升，運用最好的技術跟最好的環境資源，發揮更大的能量。

康舒因併購高成長，訂4年本業彈跳計畫

儘管2024年金仁寶集團成員營收全數成長，但表現各有不同，許介立2020年接任康舒總座，並於2021年接董事長，他表示，康舒2024年營收雖來到317億元，比2023年280億元成長13%，但其實很大一塊是來自併購OmniON的貢獻，若還原併購前，康舒的核心事業仍是衰退，但內部有信心在2024年轉型後，在2025～2028年交出成長成績單。

康舒目前布局資料中心、掃地機器人、太陽能及充電樁等新業務，許介立表示2024年是轉型的一年，從產品、客戶組合、商業模式都做大幅調整，康舒已有AI解決方案開始出貨，著眼於AI資料中心未來需要更大的電力達3.3~5.5KW，甚至上看6KW，康舒需積極提升技術跟產品力，目前已經投入15KW研發，目標成為產業裡的領導者。

許介立表示，康舒的2028年目標就是要比2024年業績成長一倍，推算將突破600億元，為此每年都必須有25%以上成長，他坦言這不容易，康舒除需團隊一起努力，更需要配合泰金寶跟金寶（2312），一起在業務跟製造上努力。

康舒的電源供應器業務在AI伺服器上季度放量後，去年出貨與2023年維持相同水準，車載業務不如預期，充電樁業務則因客戶轉單時間比預期長，2025年在川普積極推動美國基礎建設興建下，他預估新能源事業轉型效益會持續，加上帶領OmniON從通信產業跨入ICT領域，預估2025年會有好的成果展現。

泰金寶成集團軍火庫，AI及製造能力輸出

許介立2024年也接任泰金寶董事長。泰金寶總經理鄒孔訓表示，2023年泰金寶營收1326億元，到2024年上升至1336億元，營收雖僅微幅成長，但獲利大幅成長，主要是成本控制得宜，去年泰國新落成4座工廠，巴西也有1座，都將在2025年量產，帶動營運成長。

鄒孔訓表示，泰金寶將積極擁抱AI，不只是硬體提供者，更要成為使用者，其次是持續自動化，泰金寶已與泰達電及所羅門等夥伴合作，加速自動化腳步，最後是將發揮創意綜效，泰金寶協助康舒跟金寶加速自動化，而金寶跟康舒則幫泰金寶獲取更多訂單。

泰金寶塑膠射出在菲律賓新廠也將啟用，透過自動化手臂使成本降低，帶來好的獲利成績，泰金寶自動化公司則在2025年會於泰國及菲律賓成立研發中心，擴大營業範圍跟泰達電與所羅門合作，兩子公司都將成為發展潛力金雞。

老字號金寶穩健成長，老總射三箭

最早成立的金寶則表現平穩，總經理陳威昌表示，2025年目標有三大任務，第一是善用AI在經營管理及工具，透過自動化收集數據帶動AI加速應用，第二是加速系統改進，從PLM到SAP、RPA、MES、E-FORM或甚至HR的系統，第三是加速ESG推動，在全球廠區碳盤查完成後，2024年首度導入碳定價，先以10美元開始，2025年則將暫訂以20美元為基準，目標在4年後碳定價要與國際80美元一噸看齊。

他也補充，菲律賓設立了塑膠射出基地，首次接獲新訂單，墨西哥的伺服器及半導體生產設備所需的PCB主板將逐步投產，2025年3月巴西將有新廠啟用，位於聖保羅生產行動POS產品，也將對2025年挹注營運貢獻。

金仁寶集團全球11國共有70座工廠，製造據點規模在電子製造業中名列前茅，更是老牌電子代工大廠，但目前規模僅排「老六」，在同業規模都已達6000億元以上規模下，集團力拚轉型升級，期望以三成員金寶、康舒、泰金寶相互合作方式擴大業務力。

金仁寶集團加速轉型擁抱AI，總裁許勝雄2024年將泰金寶董座交給獨子許介立，加速金寶、康舒、泰金寶合作。王郁倫攝影
金仁寶集團加速轉型擁抱AI，總裁許勝雄2024年將泰金寶董座交給獨子許介立，加速金寶、康舒、泰金寶合作。王郁倫攝影
康舒接獲Lucid電動車電力模組訂單。 王郁倫攝影
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金仁寶三成員2025年目標。編輯部整理
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康舒暨泰金寶董事長許介立帶領團隊轉型升級，康舒向泰金寶與金寶取經並成立學院培育員工技能，投入高階電源供應器研發，康舒去年併購效益尚未完全發揮，他也宣布4年翻倍計畫。王郁倫攝影
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許勝雄率領金寶、康舒、泰金寶一級主管參加尾牙。王郁倫攝影
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泰金寶將與泰達電機器人手臂合作。王郁倫攝影
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康舒 泰金寶

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