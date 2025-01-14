台達電決議發行173億海外可交換公司債 支應全球擴張

台達電今天代子公司Delta International Holding（簡稱DIH）公告，董事會決議發行總額5.25億美元（約新台幣173億元）的海外可交換公司債（EB），用於充實現有業務及強化未來拓展的營運資金。

此次發行的海外可交換公司債每張面額20萬美元，票面利率0%，設定於2030年1月21日到期。

台達電表示，此次海外可交換公司債是以所持有的Delta Electronics（Thailand）（簡稱DET）股份作為交換標的，初始交換價格為每股187.6泰銖（較參考價格溢價達40%），依據發行條款和條件，債券持有人將有權行使交換權並初步按每20萬美元本金金額的債券獲得37086.3539股DET股票，此數量將依據債券發行的條款和條件進行調整。

債券持有人的權利包括但不限於依據發行條款和條件，有權要求DIH在發行屆滿3年當日以本金106.31%的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。

因應AI人工智慧、智能製造、電動車、能源轉型等未來趨勢，台達電積極在全球各地擴大製造、研發，以及銷售服務能力，包括在泰國、印度、歐洲、日本等地都有投資計畫進行中。台達電表示，透過此次發債，有助DIH營運資金效率最佳化，並支持相關業務擴展。