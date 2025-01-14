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工具機產業界：新台幣匯率應貶到35元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣工具機產業業界代表齊聲呼籲，因應川普可能提高關稅的變數，新台幣匯率應貶到34至35元。聯合報系資料照
台灣工具機產業業界代表齊聲呼籲，因應川普可能提高關稅的變數，新台幣匯率應貶到34至35元。聯合報系資料照

台灣工具機產業業界代表齊聲呼籲，因應川普可能提高關稅的變數，新台幣匯率應貶到34至35元；此外，「政府不應獨厚半導體和AI產業」，應在關稅和稅則等項目成為業者的後盾。

台灣工具機暨零組件公會昨（13）日舉辦「2025工具機產業展望」發布會，業內多位指標大老、均出席。

「過去幾年工具機業一再強調新台幣匯率要貶值，我始終忍耐不發言，但今年我一定要講！」程泰集團（1583）董事長楊德華昨天罕見針對匯率問題發言。

楊德華指出，近期新台幣匯率儘管走貶，但與日圓、韓元相較仍差太多；此外中國大陸工具機產業迎頭趕上，主要廠商獲利大幅增加，人民幣匯率相對趨貶，對台灣工具機產業造成沈重壓力。

美國總統當選人川普上任後，若再提高關稅10%至20%，預期亞洲貨幣也會跟著再貶，日本和韓國廠商有關稅優惠，台灣工具機什麼都沒有，出口將更加吃虧。

楊德華認為，新台幣匯率應該要再貶，而且要貶到34元至35元，才能鞏固工具機業者出口競爭力。

對於政府獨厚半導體和人工智慧（AI），工具機業者也有話要說。

哈伯精密董事長許文憲指出，台灣供應鏈得來不易，台灣不是只有半導體產業，呼籲政府不要只注重半導體和AI應用，「而讓工具機放牛吃草」。

許文憲表示，工具機出口被管制，銀行審查也嚴格，工具業產業發展相對弱勢，他認為，台灣產業應該陸海空並行，許文憲希望政府在各國稅則和關稅等項目，成為業者的後盾。

台幣匯率 工具機 關稅

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