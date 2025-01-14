工具機2025年出口看增兩位數 全年最多有望成長10%

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨（13）日表示，儘管今年上半年景氣仍不明朗，但川普大力推動美國製造回流，加上今年3月有台北國際工具機展登場，預期接單可望回升，全年工具機及零組件出口上看5%至10%成長。

台灣工具機暨零組件公會昨日在台北W飯店舉辦「2025工具機產業展望」發布會，全面剖析工具機產業的發展趨勢。台灣工具機去年出口值22.18億美元、年減14.8%，是機械出口產品中受影響最大的產業；關鍵零組件出口值15.11億美元、年增1.2%。

陳伯佳指出，工具機公會近期針對會員廠商進行問卷調查，有54%的廠商認為今年營收會成長、持平的有32%、認為衰退的僅14%；至於出口部分，認為會成長的約50%、持平的23%、認為會衰退的卻有27%。

由此顯示，儘管大部分企業預期營收會成長，但出口方面則呈現較大的不確定性，產業面臨的外部環境依然充滿挑戰。整體來看，台灣工具機產業對2025年的景氣展望，呈現樂觀與謹慎並存的態勢。

在零組件方面，認為營收會成長的高達87%、持平的有13%，沒有廠商認為營收會衰退；至於出口，認為成長的卻只有25%、持平的有50%、認為衰退的也有25%。業界對2025年營收預測普遍樂觀，但出口展望則相對謹慎。

程泰集團（1583）董事長楊德華指出，俄烏戰爭及中東衝突，仍是最大變數，川普2.0效應也有待觀察，程泰集團最近針對各地區代理商進行調查，發現庫存依舊很滿，但有些急單，程泰集團第1季接單無虞，但第2季還要努力。「台灣工具機也不必太悲觀！」楊德華認為，川普就任後，俄烏戰爭與中東衝突應該很快就會落幕，相關重建的需求與市場信心回復，預期下半年景氣有機會回升。

針對近期熱門的AI機器人話題，東台集團董事長嚴瑞雄認為，儘管台灣在人形機器人領域還未看到相關成果，但諧波減速機、行星減速機、微型滾珠螺桿等機器人關鍵零組件，都已打入國際大廠供應鏈，包括工業機器人、自動上下料等自動化產業需求，仍極具商機。

三鋒機器董事長林松益表示，最近拉貨動能強勁，三鋒已陸續接獲數台各式車床訂單，金額超過1億元。



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